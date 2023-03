Feest voor St. Patrick's Day mag dagje langer duren: Ierland triomfeert in Six Nations

Een dag na St. Patrick's Day, de Ierse nationale feestdag, heeft Ierland het Zeslandentoernooi gewonnen. De Ieren wonnen zaterdag ook hun 5e wedstrijd: Engeland ging met 29-16 voor de bijl.



Voor Ierland is het de 15e overwinning in de Six Nations en de 4e keer dat het al zijn wedstrijden wint, een zogenoemde grandslam. De Ieren flikten dat eerder al eens in 1948, 2009 en 2018.



De Ierse aanvoerder Johnny Sexton werd zaterdag bovendien topschutter aller tijden in de Six Nations. De 37-jarige Sexton bracht het record op 566 punten, na een omgezette penalty en 3 conversies.



Tot zaterdag deelde Sexton het record (557 punten) met zijn landgenoot Ronan O'Gara. Sexton zet dit najaar een punt achter zijn carrière.





In de eindstand telt Ierland 27 punten, een record. Het vorige bedroeg 26 punten, bij de vorige grandslam van de Ieren in 2018.



Frankrijk, dat op de slotspeeldag ook nog in aanmerking kwam voor de eindzege, volgt als nummer 2 met 20 punten. De Fransen klopten zaterdag Wales met 41-28.