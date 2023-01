Thomas Detry zakt op de slotdag weg naar plaats 37 in San Diego

clock 08:44 08 uur 44. Zege is voor Max Homa. De Amerikaan Max Homa won in San Diego. Op de slotdag werkte hij een ronde af van 66 slagen, de beste ronde van de dag en twee slagen beter in het eindklassement dan zijn landgenoot Keegan Bradley. De Amerikaan Collin Morikawa kon met een eindscore van 278 slagen beslag leggen op de derde plaats in het eindklassement. In de tussenstand van het FedEx Cup-klassement, de PGA Tourranking, zakt Detry van de veertiende naar de zestiende plaats. Geen drie op een rij dus voor Jon Rahm. De Spanjaard, die vier van de vijf voorbije officiële toernooien won, moest na een slotronde van 74 slagen genoegen nemen met een gedeelde zevende plaats. . Zege is voor Max Homa De Amerikaan Max Homa won in San Diego. Op de slotdag werkte hij een ronde af van 66 slagen, de beste ronde van de dag en twee slagen beter in het eindklassement dan zijn landgenoot Keegan Bradley. De Amerikaan Collin Morikawa kon met een eindscore van 278 slagen beslag leggen op de derde plaats in het eindklassement. In de tussenstand van het FedEx Cup-klassement, de PGA Tourranking, zakt Detry van de veertiende naar de zestiende plaats. Geen drie op een rij dus voor Jon Rahm. De Spanjaard, die vier van de vijf voorbije officiële toernooien won, moest na een slotronde van 74 slagen genoegen nemen met een gedeelde zevende plaats.

clock 08:42 08 uur 42. Detry kent een moeilijke slotdag en moet nog 13 plaatsen inleveren. Met een matige slotronde van 76 slagen heeft Thomas Detry geen progressie kunnen maken op de laatste dag. Detry, die na een derde ronde van 70 op een gedeelde 24ste plaats stond, kwam op de slotdag meermaals in de problemen. Zo moest de 30-jarige Brusselaar vier bogeys en een dubbele bogey op zijn scorekaart schrijven waartegen hij slechts twee birdies in de cup zag verdwijnen. Met zijn ronde van 76 slagen, vier over par, moest hij nog dertien plaatsen inleveren. Zo eindigt hij het toernooi op een 37e plaats.

clock 10:49 10 uur 49. Detry komt top 25 weer binnen op dag 3. Dankzij een derde ronde in 70 slagen, 2 onder par, is Thomas Detry weer opgeklommen naar de 24e plaats. De Belg deed 5 slagen beter dan gisteren, toen hij naar 36 tuimelde. Met 3 birdies en 1 bogey op dag 3 telt Detry 9 slagen achterstand op de Amerikaanse leider Sam Ryder. Die staat ondanks een mindere dag (72 slagen) toch nog op kop. De Spanjaard Jon Rahm volgt op 2 slagen dankzij een rondje van 66. De Amerikaan TOny Fineay zorgde voor de prestatie van de dag met 64 slagen (1 eagle, 6 birdies), waarmee hij van 54 naar 3 springt, op 4 slagen van Ryder.



Met 3 birdies en 1 bogey op dag 3 telt Detry 9 slagen achterstand op de Amerikaanse leider Sam Ryder. Die staat ondanks een mindere dag (72 slagen) toch nog op kop. De Spanjaard Jon Rahm volgt op 2 slagen dankzij een rondje van 66.



De Amerikaan TOny Fineay zorgde voor de prestatie van de dag met 64 slagen (1 eagle, 6 birdies), waarmee hij van 54 naar 3 springt, op 4 slagen van Ryder.

clock 07:34 07 uur 34. Detry zakt wat weg op dag 2. Thomas Detry heeft wat terrein moeten prijsgeven op de 2e dag in San Diego. Na zijn goeie 1e ronde van woensdag kwam de Belg donderdag binnen in 75 slagen, 3 boven de par van de baan. Detry sloeg donderdag 3 bogey's en 1 birdie en zakte daardoor wat weg in de stand. Onze landgenoot kampeert nu op een gedeelde 36e plaats. De leiding is nog steeds in handen van de Amerikaan Sam Ryder, die 3 slagen minder telt dan zijn eerste achtervolger, zijn landgenoot Brendan Steele.



Detry sloeg donderdag 3 bogey's en 1 birdie en zakte daardoor wat weg in de stand. Onze landgenoot kampeert nu op een gedeelde 36e plaats.



De leiding is nog steeds in handen van de Amerikaan Sam Ryder, die 3 slagen minder telt dan zijn eerste achtervolger, zijn landgenoot Brendan Steele.

clock 07:34 07 uur 34. Goeie start van Detry in San Diego. Met een prima ronde van 68 slagen heeft Thomas Detry zich meteen in de top 20 genesteld op de openingsdag van de Farmers Insurance Open (PGA Tour/8.7 miljoen dollar). Op de Torrey Pines golfbanen in San Diego had Detry op de 1e dag 68 slagen nodig, 4 minder dan de par van de baan. De Belg sloeg woensdag 4 birdies. In de stand telt Detry veel slagen meer dan het leiderstrio. De Amerikanen Sam Ryder en Bren Grant en de Engelsman Aaron Rai kwamen rond in 64 slagen.



Op de Torrey Pines golfbanen in San Diego had Detry op de 1e dag 68 slagen nodig, 4 minder dan de par van de baan. De Belg sloeg woensdag 4 birdies.



In de stand telt Detry veel slagen meer dan het leiderstrio. De Amerikanen Sam Ryder en Bren Grant en de Engelsman Aaron Rai kwamen rond in 64 slagen.