Vers bloed voor de BNXT League: House of Talents Kortrijk Spurs is klaar voor stap hogerop

Fusieclub House of Talent Spurs is bezig aan zijn 3e seizoen. Met 62 ploegen, waaronder 50 jeugdploegen, en meer dan 1.000 leden is het de grootste basketbalclub van het land.

De fusieclub is al sinds haar ontstaan bijzonder ambitieus. De vrouwenploeg komt uit in de 1e klasse, met voormalig bondscoach Philip Mestdagh als coach.

De herenploeg wordt gecoacht door ex-Belgian Lion Christoph Beghin en is actief in de Top Division I, het hoogste niveau onder de BNXT League.

Met de herenploeg wil House of Talent Spurs nu volgend jaar de stap zetten naar de BNXT League. De fusieclub heeft een licentie aangevraagd en toont zich meteen ook bijzonder ambitieus: het doel is de Gold League, de eindronde met de beste 5 teams uit België en de beste 5 Nederlandse ploegen.

"Hiervoor wordt voortgebouwd op het huidige team dat wordt aangevuld met extra profs. Vier (eigen) jeugdspelers zullen ook deel uit maken van de kern", klinkt het bij Kortrijk, dat ook een intense samenwerking aangaat met Waregem om de jeugd nog beter te kunnen klaarstomen voor het hoogste niveau.



"Er lopen tevens verregaande gesprekken met Kortrijkse ondernemers om de club en de toekomst financieel te verzekeren en lokaal te verankeren", laat de fusieclub weten.

"Daarnaast staan deze mensen garant voor extra sponsoring en verbreding van het House of Talents Spurs netwerk. Alle inspanningen zullen ervoor zorgen dat een fantastische toekomst voor de club is gegarandeerd waarin plaats is voor fun, netwerking, sportieve successen en veel camaraderie."