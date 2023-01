Welshe voetbalvrouwen verdienen voortaan evenveel als mannelijke collega's

De Welsche voetbalfederatie heeft bekendgemaakt dat de nationale vrouwenploeg de volgende jaren evenveel zal verdienen als de mannenploeg.

Er is een akkoord tot 2027, waardoor al zeker dezelfde premies betaald zullen worden voor het WK bij de mannen in 2026 en het WK bij de vrouwen in 2027.

Australië was in 2019 het eerste land waar gelijkheid van salaris voor mannen en vrouwen aan in november 2019.

Nadien volgden onder meer de Verenigde Staten, Engeland, Brazilië, Nederland en Noorwegen. In het Belgische voetbal is er bij de nationale ploegen nog geen "equal pay".