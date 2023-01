Granerud vliegt naar eerste Noorse eindwinst in Vierschansentoernooi sinds 2007

clock 19:34

19 uur 34. 3e zege én eindwinst voor de Noor Granerud. Halvor Egner Granerud heeft de puntjes op de i gezet in Bischofshofen. Met een zege op de Oostenrijkse schans verzekerde de 26-jarige Noor zich van eindwinst in het Vierschansentoernooi. Granerud was eerder al de beste in Oberstdorf en Garmisch. Woensdag vloog hij naar de tweede plaats in Innsbruck. In de slotmanche ging de Noor de Sloveen Lanisek en de Pool Kubacki vooraf. Met een indrukwekkende sprong (143,5 meter) was de buit binnen voor Granerud. In de eindstand telt Granerud 1.191,2 punten, 33 meer dan Kubacki en 62,2 meer dan Lanisek. Op de erelijst volgt Granerud de Japanner Ryoyu Kobayashi op. Hij is de eerste Noorse eindwinnaar van het Vierschansentoernooi sinds Anders Jacobsen in 2007. .