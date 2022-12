Woedende Hakimi haalt in catacomben verhaal bij Infantino, maar verontschuldigt zich

Kroatië liet het na het behalen van de derde plaats niet aan zijn hart komen. Dat was wel even anders bij de ontgoochelde Marokkanen. Verschillende spelers belaagden scheidsrechter Abdulrahman Al Jassim nadrukkelijk.

De scheidsrechtelijke beslissingen in de kleine finale tussen Kroatië en Marokko deden veelvuldig pijn aan de ogen. Hoofdscheidsrechter Abdulrahman Al Jassim - wellicht niet toevallig een Qatarees - was de controle helemaal kwijt en werd ook niet geholpen door de VAR.

Infantino is mijn vriend en ik respecteer hem enorm. Er is niets gebeurd.

Achraf Hakimi ging voorop in het bedenkelijke gedrag tegenover een scheidsrechter. En daar bleef het niet bij.

De rechtervleugelverdediger van Paris Saint-Germain deed ook ferm zijn beklag bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino op weg naar de kleedkamer, maar bood nadien wel zijn excuses aan.

Journalisten die aanwezig waren in de catacomben van het Khalifa-stadion stelden vast hoe de in Spanje geboren en getogen Hakimi "op minder dan vijf centimeter" van Infantino ging staan en "met stemverheffing" tekeer ging over de scheidsrechter.

"Er is niets gebeurd, ik was woedend, maar ben nadien naar hem toegestapt en heb me verontschuldigd voor de woorden die ik tegen hem heb gezegd", zei Hakimi aan Marokkaanse media.

