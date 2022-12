Mauritius Open: Thomas Detry sluit af met een offday (en een 68e plaats)

clock 14:00

14 uur . Detry sluit af met desastreuze dag. Thomas Detry is op de 68e plaats geëindigd. Op de slotdag zakte hij nog dieper weg. Met 80 slagen (+8) kwam Detry allesbehalve in de buurt van een remonte. Voor de kenners: hij liet 5 birdies, 1 bogey, 3 dubbele bogeys en 3 triple bogeys optekenen. Zo kwam Detry aan 296 slagen in totaal. De Fransman Antoine Rozner had er 27 minder nodig. Hij won voor de 3e keer een toernooi in de DP World Tour (de Europese PGA Tour). .