Van beste thriller en drama tot beste feelgoodfilm: wie ziet zijn WK beloond met een Oscar?

Het WK in Qatar zit erop. Een maand lang kregen we voetbal te zien op het allerhoogste toneel. Op dat wereldwijde podium kan een Oscaruitreiking natuurlijk niet ontbreken. Wie krijgt de Oscar voor beste komedie of voor beste kortfilm? En wie mag naar huis met de minder begeerlijke Razzie?

Beste mannelijke hoofdrol: Messi

Na Mario Kempes in 1978 en Diego Maradona in 1986, nu Lionel Messi in 2022. Eindelijk heeft hij zijn felbegeerde hoofdprijs te pakken, al zal hij met onze Oscar ongetwijfeld ook wel blij zijn. Zijn aandeel bij de derde wereldtitel van Argentinië is enorm: in élke fase van het WK gescoord (unicum), goed voor 7 stuks in totaal.

Beste vrouwelijke hoofdrol: Stéphanie Frappart

Als eerste vrouw ooit mocht Stéphanie Frappart een wedstrijd op het WK voetbal voor mannen in goede banen leiden. De Française floot Costa Rica-Duitsland in de groepsfase en schreef zo geschiedenis. Ze wordt gezien als de pionier van de vrouwelijke scheidsrechters.

Stéphanie Frappart floot eerder al onder andere in de Champions League voor mannen.

Beste bijrol: Mbappé

Eigenhandig probeerde Kylian Mbappé Argentinië nog van de wereldtitel te helpen en bijna lukte het ook. Ondanks zijn leeftijd, nam hij telkens zijn verantwoordelijkheid op. Dankzij zijn hattrick in de finale werd hij ook nog topscorer van het WK. Een troostprijs voor Mbappé en daar doen we graag nog één bij.

Beste regisseur: Walid Regragui

Weinigen die voor het WK al gehoord hadden van de coach van Marokko. Nog geen maand later kent heel de wereld hem. Walid Regragui loodste zijn land naar een historische halve finale in Qatar. En dat terwijl hij nog geen 4 maanden aan de slag is als bondscoach.

Een beeld dat we regelmatig terugzagen: Regragui wordt in de lucht gegooid door zijn spelers.

Beste komedie: de persconferenties van Louis van Gaal

De Nederlandse bondscoach Louis van Gaal werkte meermaals op de lachspieren tijdens persmomenten. Van de "We can come an end" voor de start van het WK tot de knuffels en kussen die hij uitdeelde. Van Gaal trad (nog een laatste keer?) in de spotlights zoals alleen hij dat kan.

Beste scenario: de WK-finale

Een apotheose met een "geschift" scenario. Na 80 minuten leek Argentinië dankzij een wervelend begin zijn schaapjes op het droge te hebben en wereldkampioen te worden. Tot Mbappé met 2 snelle doelpunten verlengingen uitlokte. Daarin scoort opnieuw Messi, opnieuw lijkt Argentinië wereldkampioen te worden, opnieuw gooit Mbappé de boel om. Uiteindelijk beslissen bloedstollende strafschoppen over de wereldtitel.

Beste kortfilm: het WK van het gastland

Het was koffiedik kijken hoe de Qatarese ploeg voor de dag zou komen op het WK in eigen land. De openingswedstrijd tegen Ecuador was al een flinke tegenvaller en na 2 speeldagen viel het harde verdict: het WK van Qatar was al voorbij. Het werd de snelste uitschakeling ooit voor een gastland in de geschiedenis van het toernooi.

Qatar kon zich niet tonen op het WK.

Razzie van het WK: het kaartenfestival van Mateu Lahoz

De hoofdrol in de slechtste film van het WK is voor de Spaanse scheidsrechter Mateu Lahoz. Het scenario van die film was duidelijk: zijn gele kaart was de rode draad doorheen de wedstrijd. Lahoz haalde dat gele karton maar liefst 19 keer boven tijdens Nederland-Argentinië: een record op het WK. Hij kreeg echter maar geen grip op een wedstrijd die totaal ontspoorde.



Een vertrouwd beeld van Mateu Lahoz met zijn gele compagnon.

Beste thriller: Nederland-Argentinië

Niet alleen Lahoz valt in de prijzen na Nederland-Argentinië. Naast een kaartenfestival was die wedstrijd ook een ware thriller. Messi en co leken comfortabel op weg naar de halve finales, tot Wout Weghorst toesloeg. Na een geniale vrije trap scoorde de Nederlander de laatste goal ooit in de reguliere speeltijd op een WK. 100 minuten en 30 stonden toen op klok. Zenuwslopende verlengingen volgden, met daarna nog een ware penaltythriller. Een match voor de geschiedenisboeken.

Beste horrorfilm: de botsing van Beiranvand

De Iraanse doelman Alireza Beiranvand kwam onzacht in aanraking met een ploegmaat in de openingswedstrijd tegen Engeland. Na die vreselijke botsing moest de ex-keeper van Antwerp minutenlang opgelapt worden. Zijn zwaar toegetakelde gezicht sprak boekdelen.

Er kwam heel wat oplapwerk aan te pas bij Beiranvand.

Beste feelgoodfilm: Jack Grealish en de jonge Finlay

Er was in Engeland-Iran naast die vreselijke hoofdblessure ook plaats voor een hartverwarmend moment. Het zesde Engelse doelpunt kwam op naam van Jack Grealish, die dat vierde met een opmerkelijk dansje. Een belofte aan de 11-jarige Finlay, die lijdt aan hersenverlamming en groot fan is van Grealish.

Beste drama: de uitschakeling van Uruguay

De tranen vloeiden rijkelijk op dit WK. Zowel bij wereldsterren, als Cristiano Ronaldo en Neymar, als bij heel wat supporters. Het beeld van het huilende zoontje van de Poolse doelman Szczesny was aangrijpend, maar het meest beklijvende drama was toch dat van Uruguay. Het vervolg op de kaskraker Uruguay-Ghana uit 2010 stelde niet teleur. Een penaltytrauma, een huilende Luis Suarez, opstootjes en een gesloopte VAR-monitor. Alle ingrediënten voor de dramaliefhebbers waren aanwezig.

Beste soundtrack: Amadou Onana

Zowel op, als naast het veld was Amadou Onana een lichtpuntje bij de Rode Duivels op het WK. Met zijn duelkracht en groot loopvermogen bracht hij meer controle op het Belgische middenveld. En dan bleek Onana ook nog eens de beste zanger van de groep te zijn.

Beste camerawerk: bankzitter Cristiano Ronaldo

Een beeld dat elke cameraman wilde hebben. Cristiano Ronaldo moest zowaar op de bank beginnen aan de achtste finale van Portugal tegen Zwitserland. Tijdens het volkslied leek elke camera in het stadion gericht op de superster. Het leverde onderstaand iconisch beeld op.

Aan camera's geen gebrek voor Cristiano Ronaldo.

Beste geluid: Siuuuu!

In de openingswedstrijd van Portugal kreeg Cristiano Ronaldo wél nog een basisplaats. Hij scoorde zelfs de 1-0 via een (discutabele) penalty. Ronaldo liet het niet aan zijn hart komen en vierde op gekende wijze zijn doelpunt. Het stadion riep vrolijk mee. Siuuuu!

Beste choreografie: de Braziliaanse dansjes

Achteraf was er veel discussie of het al dan niet respectloos was om op die manier te vieren. Wel staat het buiten kijf dat het met de Braziliaanse choreografie wel goed zit. De dansjes in de achtste finale tegen Zuid-Korea waren goed ingestudeerd, zelfs coach Tite deed mee. Al bleek het achteraf wel zijn last dance.

Beste stuntman: Salem Al-Dawsari

Letterlijk en figuurlijk een gigantische stunt. De onwaarschijnlijke zege van Saudi-Arabië tegen Argentinië was misschien wel dé strafste zege in de WK-geschiedenis. Salem Al-Dawsari scoorde op prachtige wijze de winnende treffer en vierde die als een volleerd stuntman.

Voor de betere salto's moest je dit WK bij Al-Dawsari zijn.

Beste actiefilm: Granit Xhaka vs. Servië