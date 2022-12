Asterix Avo Beveren wint Montenegrijnse machtstrijd in Challenge Cup

Asterix AVO Beveren heeft een stevige optie op de volgende ronde in de Challenge Cup volleybal genomen. Onze landgenoten wonnen in de 1/16e finales in 4 sets van het Montenegrijnse Herceg Novi (16-25, 19-25, 25-23 en 20-25).

Geen walk in the park. Herceg Novi staat los op kop in zijn thuiscompetitie en liet dit seizoen nog geen enkele set liggen.

Toch liet het Belgische team zich niet van de wijs brengen door die statistiek. Integendeel. Asterix AVO begon uitstekend aan zijn partij en sloeg de Montenegrijnen meteen twee sets om de oren (16-25, 19-25).

Herceg Novi knokte nog fel terug in de derde set, die uitdraaide op een nek-aan-nek-race van 25-23. Maar dat was slechts uitstel van executie. De Belgische vrouwen controleerden de vierde set (20-25) en verzilverden zo een uitstekende uitgangspositie voor de terugwedstrijd, die volgende week woensdag gespeeld wordt.