Eerste hulp bij WK-manager transferstress: wie moet je nog in je ploeg brengen?

WK-managers opgelet! De laatste transferronde is de ultieme kans om toch nog met de winst te gaan lopen in je minicompetitie. Gebruik dus zeker nog al je transfers om zoveel mogelijk plekken in je team op te vullen. Wij verzamelen voor jou de toptargets op de transferlijst van de WK-manager.

Via wkmanager.sporza.be kan je tot morgenavond 20 uur je transfers doorvoeren voor de laatste speelronde van het WK. Daarbij zitten dus ook al de finale en de kleine finale.

Als je niet meer veel transfers hebt, zal het een hele klus worden om nog aan een volledig elftal te komen. Er zitten namelijk nog maar 4 ploegen in het toernooi en je kan maar 3 spelers per land selecteren: het wordt dus een hele puzzel. Zeker als je nog niet veel spelers van Kroatië of Marokko in je WK-manager had - wat voor heel wat deelnemers het geval zal zijn. Welke namen van elk land moet je er in proberen te passen?

Marokko:

Beginnen doen we met het minst verwachte land bij de laatste 4. Je kan dus ongetwijfeld veel transfertips gebruiken voor de onbekendere Marokkanen. Dé puntenpakkers bij Marokko vinden we in de defensie. Dat is geen verrassing als je weet dat ze al 4 keer de nul hielden. Flikken ze dat nog eens? Dan kan je maar beter een Marokkaanse verdediger in je ploeg hebben. Achraf Hakimi leeft zich bovendien al eens graag aanvallend uit en liet al een assist optekenen. Met 29 punten is hij afgetekend de hoogst scorende Marokkaan tot nu toe.

Romain Saïss is met 5,78 points per million prijs-kwaliteit de beste speler van heel de WK-manager, maar hoogst onzeker voor de halve finale.

Hij lijkt, samen met doelman Yassine Bounou, de beste transfer te zijn uit de Marokkaanse defensie. Achter de namen van sterkhouders Romain Saïss, Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd staan allemaal vraagtekens, bij de ene al meer dan bij de andere.



Yahia Attiyat-Allah of Jawad El Yamiq zouden in hun afwezigheid kunnen spelen, al moet je dus wel van wat risico houden om een van deze 5 in je ploeg te brengen. Maar: wie niet waagt, niet wint natuurlijk.

Sterspeler Hakim Ziyech leek te sukkelen met een blessure bij zijn wissel tegen Portugal, maar zou normaal gezien speelklaar raken tegen Frankrijk. Met onder andere een goal en een assist bracht hij al 22 punten op. Ook Youssef En-Nesyri zou een goede versterking voor je team kunnen zijn. De spits scoorde al 2 keer en is samen met Ziyech dus de meest betrouwbare optie als aanvallende Marokkaanse versterking. Sofiane Boufal en Azzedine Ounahi zijn de dark horses als transfers.

Sofiane Boufal blonk al uit met zijn dribbels, maar kon daar nog geen rendement aan koppelen in de WK-manager.

Kroatië:

De Kroaten zullen ook niet al te dik gezaaid zijn in de gemiddelde WK-managerploeg gezien hun lastige loting. De vicewereldkampioen staat toch weer bij de laatste 4: nu is het moment om ze toch maar in je team te zetten. Als je nog een plaatsje overhebt op je middenveld, is Ivan Perisic een veilige optie. In tegenstelling tot zijn linie- en landgenoten als Luka Modric speelt Perisic in een meer vooruitgeschoven positie. Hij bracht dan ook al dubbel zoveel punten op als Modric door zijn goal en 2 assists. Zeker op budgettair vlak is Perisic dus een goede optie. Als je nog genoeg geld op overschot hebt, kan de keuze voor Modric goed uitpakken om het verschil mee te maken. Andrej Kramaric is ook een duurdere optie, maar hij heeft wel al 2 goals gescoord.

Perisic en/of Modric in je team zetten? Voorlopig brengt Perisic duidelijk meer punten op.

In de Kroatische verdediging is flankspeler Josip Juranovic een mogelijk uitstekende transfer. Hij schuift tot in het slot van de wedstrijd mee in de aanval en heeft al een assist afgeleverd. Bovendien is hij met een kostprijs van 4,5 mijloen zeker niet te duur. Dejan Lovren en Josko Gvardiol zijn op stilstaande fases een wapen van Kroatië en brachten ook al respectievelijk 20 en 18 punten op. Doelman Dominik Livakovic is een onvervalste strafschopspecialist: een goede troef voor bonuspunten. De eerder vermelde Modric is - gek genoeg - misschien een onverwachte naam waarmee je anderen kan verrassen. Ook Nikola Vlasic is een vaste invaller bij Kroatië die in het slot wel iets kan forceren.

Een gestopte penalty in de strafschoppenreeks brengt niets op in de WK-manager, eentje tijdens de wedstrijd wél.

Argentinië:

Mocht je hem nog niet in je team hebben: nu moet je Lionel Messi zeker in je team transfereren. Al is het misschien al te laat, want met reeds 35 opgebrachte punten is Messi een must have voor een hoge eindnotering. Na hem gaapt een relatief grote leegte bij de Argentijnse puntenpakkers. Daar blijkt andermaal de defensie belangrijk te zijn. Flankverdedigers Nahuel Molina (1 goal en 1 assist) en Marcos Acuna en centrale verdediger Nicolas Otamendi (1 assist) zijn na Messi de meest opbrengende spelers. Alleen lijkt Acuna - in tegenstelling tot Molina en Otamendi - geen goede opportuniteit te zijn nu. Hij is namelijk geschorst voor de halve finale en zal dus al zeker in een van de resterende 2 wedstrijden geen punten pakken.

Lionel Messi - als je hem nog niet hebt, is nu het moment - en strafschopspecialist Emiliano Martinez zijn 2 vooruitgeschoven opties bij Argentinië.

Net als Livakovic bij Kroatië is ook Emiliano Martinez een strafschopspecialist. Als je nog een keeper zoekt van een van de 4 halve finalisten is hij zeker een goede mogelijkheid Julian Alvarez, de vervanger van Lautaro Martinez, is met zijn 6 miljoen een onverwacht goedkope optie in de spits. Ook Alexis Mac Allister en Enzo Fernandez zijn zekerheden op een basisplaats bij Argentinië én zijn goedkope opties op het middenveld.

Frankrijk:

Wat voor Messi gold, geldt eigenlijk ook voor Kylian Mbappé. Samen met zijn PSG-ploegmaat is hij met 35 punten de beste speler voor je WK-manager tot nu toe. Als je hem nog niet hebt, is het nu je laatste kans om hem erin te transfereren. Alleen heb je al veel punten misgelopen natuurlijk.

Ook Olivier Giroud bracht al heel wat punten in het laatje met zijn 4 doelpunten en is een garantie op een basisplaats (en op goals?). Antoine Griezmann lijkt de Franse basisspeler in de aanval die het minst geschikt is om in je ploeg te brengen. Hij speelt eerder als aangever: minder rendabel voor je punten in de WK-manager.

Als je niet voor 3 Franse aanvallers wil gaan, lijkt Griezmann de naam die je moet laten vallen.