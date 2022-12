EK hockey indoor: Red Lions eindigen als vijfde na winst tegen Tsjechië

clock 12:36 12 uur 36.

Red Lions eindigen als 5e. De Red Lions (FIH 8) hebben hun EK indoor afgesloten met een tweede overwinning, opnieuw tegen Tsjechië (FIH 5). In een doelpuntenfestijn haalden de Belgen het met 9-7. Topschutter Philippe Simar (7), Mallory Magnant en Dylan Englebert scoorden. Zaterdag stonden beide landen al tegenover elkaar in de groepsfase. Toen werd het 3-2 voor België. Eerder speelde de selectie van coach Maxime Bergez 4-4 gelijk tegen Duitsland (FIH 2) en verloor met 6-2 van Oostenrijk (FIH 1), met 10-7 van Nederland (FIH 7) en met 3-2 van Zwitserland (FIH 9).



Zaterdag stonden beide landen al tegenover elkaar in de groepsfase. Toen werd het 3-2 voor België. Eerder speelde de selectie van coach Maxime Bergez 4-4 gelijk tegen Duitsland (FIH 2) en verloor met 6-2 van Oostenrijk (FIH 1), met 10-7 van Nederland (FIH 7) en met 3-2 van Zwitserland (FIH 9).

Red Lions verliezen en spelen morgen voor 5e plek. België heeft in zijn laatste groepsmatch tegen Zwitserland in het zand gebeten met 2-3. Net voor de rust bracht Mallory Magnant de Lions op gelijke hoogte van de Zwitsers, die in het 3e kwart een beslissende kloof sloegen (1-3). Philippe Simar maakte in het slot nog de 2-3-aansluitingstreffer, de gelijkmaker kwam er niet meer. In het absolute slot kreeg Tom Degroote nog een rode kaart. De Lions spelen morgen tegen Tsjechië de wedstrijd met de 5e plaats als inzet.



Net voor de rust bracht Mallory Magnant de Lions op gelijke hoogte van de Zwitsers, die in het 3e kwart een beslissende kloof sloegen (1-3).



Philippe Simar maakte in het slot nog de 2-3-aansluitingstreffer, de gelijkmaker kwam er niet meer. In het absolute slot kreeg Tom Degroote nog een rode kaart.



De Lions spelen morgen tegen Tsjechië de wedstrijd met de 5e plaats als inzet.

Red Lions houden overwinning vast. De Red Lions hebben hun eerste overwinning geboekt op het EK indoor. Met een strafcorner had Tsjechië het openingsdoelpunt van Philippe Simar uitgewist, maar hij sloeg een minuut later opnieuw toe: 2-1. Simar nam net voor de rust ook het derde doelpunt voor zijn rekening en die kloof volstond voor de overwinning. Tsjechië vond wel nog de aansluiting in het laatste kwart, maar raakte niet verder.



Simar nam net voor de rust ook het derde doelpunt voor zijn rekening en die kloof volstond voor de overwinning. Tsjechië vond wel nog de aansluiting in het laatste kwart, maar raakte niet verder.

Nederland klopt Red Lions. De derby tegen Nederland is uitgedraaid op een spektakelmatch. Aan de rust leek België zijn schaapjes al op het droge te hebben. Het leidde toen al met 1-4 dankzij 3 goals van Philippe Simar en 1 goal van Arnaud Dykmans. Simar dikte de bonus net na de rust aan tot 1-5. Daarna nam Oranje het dirigeerstokje over. Van 1-5 ging het naar 4-6 in het 3e kwart. De Nederlanders scoorden in het laatste kwart nog 6 keer. Het verdict: een 10-7-zege voor Nederland. België blijft na 3 matchen zonder zege achter. Morgen staan duels met Tsjechië en Zwitserland op het programma.



Aan de rust leek België zijn schaapjes al op het droge te hebben. Het leidde toen al met 1-4 dankzij 3 goals van Philippe Simar en 1 goal van Arnaud Dykmans.



Simar dikte de bonus net na de rust aan tot 1-5. Daarna nam Oranje het dirigeerstokje over. Van 1-5 ging het naar 4-6 in het 3e kwart. De Nederlanders scoorden in het laatste kwart nog 6 keer. Het verdict: een 10-7-zege voor Nederland.



België blijft na 3 matchen zonder zege achter. Morgen staan duels met Tsjechië en Zwitserland op het programma.

België gaat onderuit tegen Oostenrijk. Na het 4-4-gelijkspel tegen Duitsland heeft België ook zijn 2e match niet gewonnen. Tegen Oostenrijk stonden de Red Lions aan de rust 2-1 in het krijt. In het 3e kwart slikten de Belgen 3 goals. Een 6-2-nederlaag was het verdict. Arnaud Dykmans en Philippe Simar namen de 2 Belgische goals voor hun rekening.



In het 3e kwart slikten de Belgen 3 goals. Een 6-2-nederlaag was het verdict. Arnaud Dykmans en Philippe Simar namen de 2 Belgische goals voor hun rekening.



België speelt gelijk tegen Duitsland. België heeft zijn 1e groepsmatch op het EK hockey niet gewonnen. Tegen gastland Duitsland maakten de Belgen nochtans een wervelende start. Dankzij 3 goals van Philippe Simar en 1 goal van Gaetan Dykmans leidde België aan de rust met 1-4. In het laatste kwart sloeg Duitsland toe met een drieklapper. 4-4 was de eindstand. Om 18 uur kijken de Belgen in hun 2e groepsmatch Oostenrijk in de ogen.



Tegen gastland Duitsland maakten de Belgen nochtans een wervelende start. Dankzij 3 goals van Philippe Simar en 1 goal van Gaetan Dykmans leidde België aan de rust met 1-4.



In het laatste kwart sloeg Duitsland toe met een drieklapper. 4-4 was de eindstand. Om 18 uur kijken de Belgen in hun 2e groepsmatch Oostenrijk in de ogen.