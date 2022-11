Cercle Brugge overtuigd van coach Muslic en verlengt zijn contract tot 2024

Assistent-coach Miron Muslic nam in september het roer over van Dominik Thalhammer, die na een teleurstellende reeks van 3 op 21 moest ophoepelen.

Onder leiding van Muslic verloor Cercle in 8 wedstrijden slechts één keer, tegen Union. Met 19 op 24 maakte de Vereniging een sprong naar de 9e plek in het klassement.

"Miron heeft zijn talent en potentieel bewezen", zegt sportief directeur Carlos Avina. "Hij was meer dan klaar om hoofdcoach te worden en hij bewijst nu ook dat hij de juiste keuze is. We kijken er naar uit om op dit elan verder te gaan."

Muslic tekende bij tot juni 2024. "Ik ben dankbaar, blij, maar ook trots dat ik deel mag blijven uitmaken van de Cercle-familie", aldus de hoofdcoach. Zijn eerste opdrachten na de WK-break zijn het bekerduel tegen AA Gent en de competitiematch tegen KV Mechelen.