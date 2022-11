Roland Storme, de eerste Gouden Schoen van AA Gent, op 88-jarige leeftijd overleden

Hij speelde dan wel "maar" bij vierdeklasser Roeselare, maar met zijn 1,95m kon niemand naast Roland Storme kijken in de jaren 50. Ook AA Gent niet. Het betaalde in 1954 maar liefst 800.000 frank (20.000 euro) voor de stijlrijke verdediger. Dat jaar het op een na hoogste transferbedrag in de Belgische competitie.

En Storme maakte zijn prijskaartje waar bij de Gantoise. In het seizoen 1957-1958 werd hij als eerste West-Vlaming verkozen tot Gouden Schoen. Het leverde hem datzelfde seizoen ook zijn eerste selectie voor de Rode Duivels op.

In 1960 verkaste de topverdediger naar Club Brugge, waar hij vier jaar zou vertoeven. In 1964 keerde hij dan terug naar zijn eerste liefde KAA Gent - "de club van mijn hart", zoals hij het zelf zei - om zijn carrière in schoonheid af te sluiten. In 1965 hing hij op 31-jarige leeftijd zijn (gouden) schoenen aan de haak.

Storme werd later nog trainer bij Wervik, Eeklo, Club Roeselare en Doornik. Vorige week overleed hij op 88-jarige leeftijd in Ichtegem. Hij laat 5 kinderen, 11 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen na. "KAA Gent wenst zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode", klinkt het bij Gent.