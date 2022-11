Mocht u in Qatar zijn: schrik niet als u plots Neymar ziet op straat. De Braziliaan heeft namelijk een lookalike rondlopen. In de match tegen Zwitserland dook hij zelfs op in de tribunes. Steevast jagen fans achter een selfie met Eigon Oliver: "Eerst wist ik zelfs niet wie Neymar was", vertelde hij eerder.