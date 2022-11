Brazilië ontregelt Zwitsers uurwerk pas na lang aandringen en boekt plekje in 1/8e finales

clock 90+7' tweede helft, minuut 97. Einde. Een demonstratie was het allerminst, maar Brazilië zit dankzij een nipte 1-0-overwinning wel in de 1/8e finales. De Zwitsers kraakten pas in de slotfase toen Casemiro met een afgeweken schot het verschil maakte. . Einde Een demonstratie was het allerminst, maar Brazilië zit dankzij een nipte 1-0-overwinning wel in de 1/8e finales. De Zwitsers kraakten pas in de slotfase toen Casemiro met een afgeweken schot het verschil maakte.

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Akanji voorkomt de 2-0! Bijna staat het toch nog 2-0. Na een vrije trap van Thiago Silva tikt Vinicius de bal knap door tot bij Rodrygo. Die heeft de 2-0 aan zijn voet, maar Akanji kan zijn schot nog net afblokken. . Akanji voorkomt de 2-0! Bijna staat het toch nog 2-0. Na een vrije trap van Thiago Silva tikt Vinicius de bal knap door tot bij Rodrygo. Die heeft de 2-0 aan zijn voet, maar Akanji kan zijn schot nog net afblokken.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Brazilië kan het helemaal uitspelen in de omschakeling. Twee tegen één, maar Vinicius talmt te lang en verspeelt de bal. Hier zat veel meer in. . Brazilië kan het helemaal uitspelen in de omschakeling. Twee tegen één, maar Vinicius talmt te lang en verspeelt de bal. Hier zat veel meer in.

clock 88' tweede helft, minuut 88. 6 minuten extra. Zwitserland krijgt nog 6 minuten toegevoegde tijd om alsnog een nederlaag af te wenden. . 6 minuten extra Zwitserland krijgt nog 6 minuten toegevoegde tijd om alsnog een nederlaag af te wenden.

clock 88' tweede helft, minuut 88. Sommer voorkomt erger. Is Brazilië eindelijk los? Rodrygo waagt zijn kans met een stevige knal, Sommer moet redding brengen voor Zwitserland. . Sommer voorkomt erger Is Brazilië eindelijk los? Rodrygo waagt zijn kans met een stevige knal, Sommer moet redding brengen voor Zwitserland.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Alex voor Alex. Bij Zwitserland wordt Frei nog in de ploeg gedropt voor Widmer. Alex Telles komt bij Brazilië in de ploeg voor Alex Sandro. . Alex voor Alex Bij Zwitserland wordt Frei nog in de ploeg gedropt voor Widmer. Alex Telles komt bij Brazilië in de ploeg voor Alex Sandro.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Brazilië, Alex Telles erin, Alex Sandro eruit wissel substitution out Alex Sandro substitution in Alex Telles

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Zwitserland, Fabian Frei erin, Silvan Widmer eruit wissel substitution out Silvan Widmer substitution in Fabian Frei

clock 83' tweede helft, minuut 83. Casemiro zet Brazilië op voorsprong! Dan toch 1-0 voor Brazilië. Casemiro haalt in de zestien uit met een verrassend schot, buitenkant rechts. De knal wijkt nog licht af op Akanji en laat Sommer zo kansloos achter. Brazilië zit virtueel in de 1/8e finales. . Casemiro zet Brazilië op voorsprong! Dan toch 1-0 voor Brazilië. Casemiro haalt in de zestien uit met een verrassend schot, buitenkant rechts. De knal wijkt nog licht af op Akanji en laat Sommer zo kansloos achter. Brazilië zit virtueel in de 1/8e finales.

clock 83' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 83 door Casemiro van Brazilië. 1, 0. goal Brazilië Zwitserland einde 1 0

clock 80' tweede helft, minuut 80. Antony pakt uit met een gevaarlijke, indraaiende vrije trap, maar Sommer laat zich niet verrassen. De tijd begint stilaan te dringen voor de Seleção. Of nemen ze vrede met een puntje? . Antony pakt uit met een gevaarlijke, indraaiende vrije trap, maar Sommer laat zich niet verrassen. De tijd begint stilaan te dringen voor de Seleção. Of nemen ze vrede met een puntje?

clock 78' tweede helft, minuut 78. Er zit af en toe wat meer snelheid in bij Brazilië, wat meer openingen. Maar toch ook heel weinig in deze tweede helft. Eddy Demarez. Er zit af en toe wat meer snelheid in bij Brazilië, wat meer openingen. Maar toch ook heel weinig in deze tweede helft. Eddy Demarez

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Zwitserland, Haris Seferovic erin, Breel Embolo eruit wissel substitution out Breel Embolo substitution in Haris Seferovic

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Zwitserland, Michel Aebischer erin, Djibril Sow eruit wissel substitution out Djibril Sow substitution in Michel Aebischer

clock 74' tweede helft, minuut 74. Ook bij Zwitserland voeren ze een dubbele wissel door. Sow en Embolo mogen gaan rusten, Aebischer en Seferovic zijn hun vervangers. . Ook bij Zwitserland voeren ze een dubbele wissel door. Sow en Embolo mogen gaan rusten, Aebischer en Seferovic zijn hun vervangers.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Brazilië, Antony erin, Raphinha eruit wissel substitution out Raphinha substitution in Antony

clock 73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Brazilië, Gabriel Jesus erin, Richarlison eruit wissel substitution out Richarlison substitution in Gabriel Jesus

clock 73' tweede helft, minuut 73. Tite grijpt in bij Brazilië en gooit Antony en Jesus in de strijd. Richarlison en Raphinha worden naar de kant gehaald. . Tite grijpt in bij Brazilië en gooit Antony en Jesus in de strijd. Richarlison en Raphinha worden naar de kant gehaald.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vrije trap voor Brazilië schuin voor doel. Een klusje voor Raphinha, maar zijn voorzet wordt makkelijk weggewerkt. Zwitserland blijft al bij al zonder veel moeite overeind. . Vrije trap voor Brazilië schuin voor doel. Een klusje voor Raphinha, maar zijn voorzet wordt makkelijk weggewerkt. Zwitserland blijft al bij al zonder veel moeite overeind.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vinicius vindt eindelijk de opening, maar VAR keurt 1-0 af. Vinicius vindt eindelijk de opening, maar VAR keurt 1-0 af

clock 66' Doelpunt afgekeurd! Dan toch geen treffer voor de Brazilianen! De treffer van Vinicius wordt afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Richarlison. . tweede helft, minuut 66. var Doelpunt afgekeurd! Dan toch geen treffer voor de Brazilianen! De treffer van Vinicius wordt afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Richarlison.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vinicius breekt de ban! Niet te geloven, net als tegen Servië maakt Brazilië rond het uur het verschil. Na mistasten bij de Zwitsers wordt Vinicius op doel afgestuurd. Elvedi probeert het nakend onheil nog te vermijden met een wanhoopstackle, maar Vinicius omzeilt die en geeft ook Sommer het nakijken. . Vinicius breekt de ban! Niet te geloven, net als tegen Servië maakt Brazilië rond het uur het verschil. Na mistasten bij de Zwitsers wordt Vinicius op doel afgestuurd. Elvedi probeert het nakend onheil nog te vermijden met een wanhoopstackle, maar Vinicius omzeilt die en geeft ook Sommer het nakijken.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Tegen Servië brak Richarlison de ban voor Brazilië in de 62e minuut. Zit het moment van de waarheid er nu weer aan te komen voor de Seleção? . Tegen Servië brak Richarlison de ban voor Brazilië in de 62e minuut. Zit het moment van de waarheid er nu weer aan te komen voor de Seleção?

clock 59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Zwitserland, Renato Steffen erin, Fabian Rieder eruit wissel substitution out Fabian Rieder substitution in Renato Steffen

clock 59' tweede helft, minuut 59. Dubbele wissel. Fred wordt bij Brazilië naar de kant gehaald voor Guimaraes. Bij Zwitserland is er een dubbele wissel: Vargas en Rieder worden vervangen door Fernandes en Steffen. . Dubbele wissel Fred wordt bij Brazilië naar de kant gehaald voor Guimaraes. Bij Zwitserland is er een dubbele wissel: Vargas en Rieder worden vervangen door Fernandes en Steffen.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Zwitserland, Edimilson Fernandes erin, Ruben Vargas eruit wissel substitution out Ruben Vargas substitution in Edimilson Fernandes

clock 58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Brazilië, Bruno Guimarães erin, Fred eruit wissel substitution out Fred substitution in Bruno Guimarães

clock 58' tweede helft, minuut 58. Alisson komt met de schrik vrij, maar ook Zwitserland komt met de schrik vrij. Alisson komt met de schrik vrij, maar ook Zwitserland komt met de schrik vrij

clock 57' tweede helft, minuut 57. Alisson ontsnapt. Alisson komt met de schrik vrij wanneer Embolo zijn uittrap afblokt. Meteen daarna is er een prangende fase aan de overkant. Richarlison komt net te laat op een voorzet van Vinicius. . Alisson ontsnapt Alisson komt met de schrik vrij wanneer Embolo zijn uittrap afblokt. Meteen daarna is er een prangende fase aan de overkant. Richarlison komt net te laat op een voorzet van Vinicius.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Het zal stukken beter moeten bij Brazilië. Eddy Demarez. Het zal stukken beter moeten bij Brazilië. Eddy Demarez

clock 54' tweede helft, minuut 54. Zwitserse dreiging. Nog maar eens de Zwitsers. Na een knappe aanval kan Vargas afdrukken in de zestien, maar zijn schot wordt afgeblokt. De daaropvolgende hoekschop levert niks op. . Zwitserse dreiging Nog maar eens de Zwitsers. Na een knappe aanval kan Vargas afdrukken in de zestien, maar zijn schot wordt afgeblokt. De daaropvolgende hoekschop levert niks op.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Zwitserland duikt gevaarlijk op voor het Braziliaanse doel. Zwitserland duikt gevaarlijk op voor het Braziliaanse doel

clock 53' tweede helft, minuut 53. Even schrikken voor Brazilië. Plots een gevaarlijke actie van de Zwitsers. Widmer heeft een zee van ruimte op rechts na een heerlijke pass van Xhaka en brengt de bal gevaarlijk voor doel, maar zijn voorzet wordt nog net weggewerkt. Toch een waarschuwing voor de Brazilianen. . Even schrikken voor Brazilië Plots een gevaarlijke actie van de Zwitsers. Widmer heeft een zee van ruimte op rechts na een heerlijke pass van Xhaka en brengt de bal gevaarlijk voor doel, maar zijn voorzet wordt nog net weggewerkt. Toch een waarschuwing voor de Brazilianen.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Geel voor Fred. Nu ook een gele kaart voor de Brazilianen. Fred smoort een nakende counter in de kiem met een overtreding op Sow en wordt daarvoor terecht bestraft. . Geel voor Fred Nu ook een gele kaart voor de Brazilianen. Fred smoort een nakende counter in de kiem met een overtreding op Sow en wordt daarvoor terecht bestraft.

clock 52' Gele kaart voor Fred van Brazilië tijdens tweede helft, minuut 52 yellow card Fred Brazilië

clock 51' tweede helft, minuut 51. Geel voor Rieder. Rieder plant zijn elleboog in het gelaat van Rodrygo. Het komt hem op een gele kaart te staan. . Geel voor Rieder Rieder plant zijn elleboog in het gelaat van Rodrygo. Het komt hem op een gele kaart te staan.

clock 50' Gele kaart voor Fabian Rieder van Zwitserland tijdens tweede helft, minuut 50 yellow card Fabian Rieder Zwitserland

clock 50' tweede helft, minuut 50. Ook in de tweede helft is het tempo allerminst verschroeiend. Als de Brazilianen zo blijven spelen, wordt het moeilijk om het robuuste Zwitserse blok te ontwrichten. . Ook in de tweede helft is het tempo allerminst verschroeiend. Als de Brazilianen zo blijven spelen, wordt het moeilijk om het robuuste Zwitserse blok te ontwrichten.

clock 48' Zwitserland blijft voorlopig in dit rijtje staan. tweede helft, minuut 48. Zwitserland blijft voorlopig in dit rijtje staan.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 18:03 tweede helft, 18 uur 03. 2e helft. Eén wissel bij Brazilië bij de start van de tweede helft. Paqueta wordt vervangen door Rodrygo. Geen vervangingen bij Zwitserland. . 2e helft Eén wissel bij Brazilië bij de start van de tweede helft. Paqueta wordt vervangen door Rodrygo. Geen vervangingen bij Zwitserland.

clock 17:46 rust, 17 uur 46. Vervanging bij Brazilië, Rodrygo erin, Lucas Paquetá eruit wissel substitution out Lucas Paquetá substitution in Rodrygo

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. De eerste helft zit erop. Net als in de eerste groepswedstrijd tegen Servië raakt Brazilië halfweg niet verder dan 0-0. De Zwitsers houden het goed gesloten. Vinicius liet de enige kans op de 1-0 liggen. . Rust De eerste helft zit erop. Net als in de eerste groepswedstrijd tegen Servië raakt Brazilië halfweg niet verder dan 0-0. De Zwitsers houden het goed gesloten. Vinicius liet de enige kans op de 1-0 liggen.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Toch even opletten voor de Zwitsers op een hoekschop voor Brazilië. Sommer bokst de bal weg, maar die blijft dan even voor doel hangen. Gelukkig voor Zwitserland komt de bal niet voor een Braziliaanse voet. . Toch even opletten voor de Zwitsers op een hoekschop voor Brazilië. Sommer bokst de bal weg, maar die blijft dan even voor doel hangen. Gelukkig voor Zwitserland komt de bal niet voor een Braziliaanse voet.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Licht gaat even uit, maar floept snel weer aan. Licht gaat even uit, maar floept snel weer aan

clock 45' eerste helft, minuut 45. Licht valt uit. Even schrikken wanneer een groot deel van het licht plots uitvalt in het stadion. Maar zo snel als het uitging, floept het weer aan. . Licht valt uit Even schrikken wanneer een groot deel van het licht plots uitvalt in het stadion. Maar zo snel als het uitging, floept het weer aan.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Het blijft vruchteloos zoeken naar oplossingen voor de Brazilianen. Zwitserland houdt het goed gesloten. Widmer liet even een steek vallen bij de kans voor Vinicius, maar voorts zijn de Zwitsers foutloos. . Het blijft vruchteloos zoeken naar oplossingen voor de Brazilianen. Zwitserland houdt het goed gesloten. Widmer liet even een steek vallen bij de kans voor Vinicius, maar voorts zijn de Zwitsers foutloos.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Schuchter prikje van de Zwitsers. Zwitserland komt zowaar nog eens piepen in de zestien van Brazilië met een voorzet van Rodriguez, maar de doelpoging van Vargas komt er niet helemaal uit. Alisson kan zonder veel problemen ingrijpen. . Schuchter prikje van de Zwitsers Zwitserland komt zowaar nog eens piepen in de zestien van Brazilië met een voorzet van Rodriguez, maar de doelpoging van Vargas komt er niet helemaal uit. Alisson kan zonder veel problemen ingrijpen.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Toppers in de tribunes. Roberto Carlos, Cafú én Ronaldo. Geen gebrek aan Braziliaanse voetballegendes in de tribunes. Echt enthousiast lijken ze niet, het spel is voorlopig dan ook niet om van te smullen. . Toppers in de tribunes Roberto Carlos, Cafú én Ronaldo. Geen gebrek aan Braziliaanse voetballegendes in de tribunes. Echt enthousiast lijken ze niet, het spel is voorlopig dan ook niet om van te smullen.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Ze gaan steeds dieper hangen, die Zwitsers. Nog even en ze staan gewoon op de doellijn. Eddy Demarez. Ze gaan steeds dieper hangen, die Zwitsers. Nog even en ze staan gewoon op de doellijn. Eddy Demarez

clock 32' eerste helft, minuut 32. Doelman Sommer houdt Vinicius van openingsdoelpunt. Doelman Sommer houdt Vinicius van openingsdoelpunt

clock 31' eerste helft, minuut 31. Raphinha haalt uit. Daarnet pakte Raphinha uit met een prima voorzet, nu gaat hij zelf zijn kans met een verre knal. Te centraal en dus geen probleem voor Sommer, die nu wel plots wat werk moet opknappen. . Raphinha haalt uit Daarnet pakte Raphinha uit met een prima voorzet, nu gaat hij zelf zijn kans met een verre knal. Te centraal en dus geen probleem voor Sommer, die nu wel plots wat werk moet opknappen.

clock 27' Sommer voorkomt de 1-0! Vinicius wordt plots helemaal uit het oog verloren door Widmer en kan zo vrij uithalen in de zestien op een uitstekende voorzet van Raphinha. Helaas voor de Brazilianen raakt de Real-speler de bal niet vol en zo kan Sommer redding brengen. . eerste helft, minuut 27. crucial save Sommer voorkomt de 1-0! Vinicius wordt plots helemaal uit het oog verloren door Widmer en kan zo vrij uithalen in de zestien op een uitstekende voorzet van Raphinha. Helaas voor de Brazilianen raakt de Real-speler de bal niet vol en zo kan Sommer redding brengen.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Zwitserland komt voorlopig amper in de buurt van Alisson. Brazilië domineert, zonder de Zwitsers echt in de problemen te brengen. Tite stuurt bij vanaf de zijlijn en geeft Richarlison en Paqueta nog wat richtlijnen mee. . Zwitserland komt voorlopig amper in de buurt van Alisson. Brazilië domineert, zonder de Zwitsers echt in de problemen te brengen. Tite stuurt bij vanaf de zijlijn en geeft Richarlison en Paqueta nog wat richtlijnen mee.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Richarlison kan net niet bij goeie voorzet. Richarlison kan net niet bij goeie voorzet

clock 19' eerste helft, minuut 19. Net niet voor Richarlison. Brazilië komt nog eens piepen met een prima actie en voorzet van Paqueta, maar Richarlison kan er net niet bij aan de eerste paal. Hier zat meer voor de Brazilianen. . Net niet voor Richarlison Brazilië komt nog eens piepen met een prima actie en voorzet van Paqueta, maar Richarlison kan er net niet bij aan de eerste paal. Hier zat meer voor de Brazilianen.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Daar is Richarlison opnieuw. Hij wordt de zestien ingestuurd, maar speelt de bal dan te ver van de voet. Weg kans, maar toch een nieuw prikje van de Seleção. . Daar is Richarlison opnieuw. Hij wordt de zestien ingestuurd, maar speelt de bal dan te ver van de voet. Weg kans, maar toch een nieuw prikje van de Seleção.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Richarlison kan even zijn duivels ontbinden met een rush op rechts, maar zijn lage voorzet wordt prima onderschept. Zwitserland houdt voorlopig goed stand. . Richarlison kan even zijn duivels ontbinden met een rush op rechts, maar zijn lage voorzet wordt prima onderschept. Zwitserland houdt voorlopig goed stand.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Zwitserland zet de ruimtes goed dicht. Ze weten hoe ze tegen Brazilië moeten voetballen, dat hebben ze al bewezen. Eddy Demarez. Zwitserland zet de ruimtes goed dicht. Ze weten hoe ze tegen Brazilië moeten voetballen, dat hebben ze al bewezen. Eddy Demarez

clock 6' eerste helft, minuut 6. Minder moment van Alisson. Thiago Silva geeft onnodig een eerste hoekschop weg aan Zwitserland, maar de Zwitsers vangen er niks mee aan. Net voordien was er een misverstand met Alisson, die de bal zomaar inleverde, maar de Brazilianen kwamen met de schrik vrij. . Minder moment van Alisson Thiago Silva geeft onnodig een eerste hoekschop weg aan Zwitserland, maar de Zwitsers vangen er niks mee aan. Net voordien was er een misverstand met Alisson, die de bal zomaar inleverde, maar de Brazilianen kwamen met de schrik vrij.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Een eerste keer alle hens aan denk bij de Zwitsers op een vrije trap van de Brazilianen. De bal schiet door in de zestien, maar tot een kans komt het uiteindelijk niet. Brazilië neemt wel meteen het initiatief. . Een eerste keer alle hens aan denk bij de Zwitsers op een vrije trap van de Brazilianen. De bal schiet door in de zestien, maar tot een kans komt het uiteindelijk niet. Brazilië neemt wel meteen het initiatief.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Voormalig Braziliaanse voetbalster Cafu neemt selfie in de tribune voor de match. Voormalig Braziliaanse voetbalster Cafu neemt selfie in de tribune voor de match

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 17:00 eerste helft, 17 uur . Aftrap. Brazilië en Zwitserland zijn eraan begonnen in Doha. Het is glashelder: de ploeg die vanavond wint, is zeker van een plek in de 1/8e finales. . Aftrap Brazilië en Zwitserland zijn eraan begonnen in Doha. Het is glashelder: de ploeg die vanavond wint, is zeker van een plek in de 1/8e finales.

clock 16:53 vooraf, 16 uur 53. Cafú neemt nog enkele selfies in de tribunes, terwijl de ploegen uit de spelerstunnel komen. We zijn klaar voor de volksliederen! . Cafú neemt nog enkele selfies in de tribunes, terwijl de ploegen uit de spelerstunnel komen. We zijn klaar voor de volksliederen!

clock 16:31 vooraf, 16 uur 31. Richarlison: garantie op goals. Richarlison zorgde tegen Servië voor de tot dusver misschien wel mooiste treffer op dit WK. De aanvaller van Tottenham Hotspur scoorde negen keer in zijn laatste zeven interlands voor Brazilië, waaronder dus twee treffers tijdens zijn WK-debuut tegen Servië. Gaat hij vandaag door op zijn elan? . Richarlison: garantie op goals Richarlison zorgde tegen Servië voor de tot dusver misschien wel mooiste treffer op dit WK. De aanvaller van Tottenham Hotspur scoorde negen keer in zijn laatste zeven interlands voor Brazilië, waaronder dus twee treffers tijdens zijn WK-debuut tegen Servië. Gaat hij vandaag door op zijn elan?

clock 16:23 vooraf, 16 uur 23. Doet Embolo het weer? Breel Embolo maakte vorige donderdag het enige doelpunt voor Zwitserland tegen Kameroen. Hij scoorde in drie van zijn laatste vier interlands voor de Nati en telkens was zijn treffer ook de winning goal. De laatste Zwitser die in twee WK-duels op rij scoorde was Alexander Frei in 2006, terwijl alleen Leopold Kielholz in 1934 en Andre Abegglen in 1938 ooit in de eerste twee wedstrijden op een WK scoorden voor het Alpenland. . Doet Embolo het weer? Breel Embolo maakte vorige donderdag het enige doelpunt voor Zwitserland tegen Kameroen. Hij scoorde in drie van zijn laatste vier interlands voor de Nati en telkens was zijn treffer ook de winning goal. De laatste Zwitser die in twee WK-duels op rij scoorde was Alexander Frei in 2006, terwijl alleen Leopold Kielholz in 1934 en Andre Abegglen in 1938 ooit in de eerste twee wedstrijden op een WK scoorden voor het Alpenland.

clock 16:13 Brazilië versloeg Zwitserland nog nooit op WK. Toch een statistiek waar de Zwitsers zich kunnen aan optrekken: er is geen enkele ploeg waartegen Brazilië vaker speelde op een WK zonder te winnen. Allebei de voorgaande WK-ontmoetingen tussen Brazilië en Zwitserland eindigden in een gelijkspel (2-2 in 1950, 1-1 in 2018). . vooraf, 16 uur 13. statistics Brazilië versloeg Zwitserland nog nooit op WK Toch een statistiek waar de Zwitsers zich kunnen aan optrekken: er is geen enkele ploeg waartegen Brazilië vaker speelde op een WK zonder te winnen. Allebei de voorgaande WK-ontmoetingen tussen Brazilië en Zwitserland eindigden in een gelijkspel (2-2 in 1950, 1-1 in 2018).

clock 16:12 vooraf, 16 uur 12. Shaqiri op de bank bij Zwitserland. Opvallende wissel bij Zwitserland, daar verhuist Shaqiri naar de bank. Hij wordt in de basis vervangen door Rieder. Shaqiri grijpt zo (voorlopig) naast een record. Hij kan op dit toernooi de Zwitser worden met de meeste WK-duels namens zijn land. Nu deelt hij die eer nog met Stephan Lichtsteiner en Valon Behrami die ook 10 WK-matchen op hun naam hebben. . Shaqiri op de bank bij Zwitserland Opvallende wissel bij Zwitserland, daar verhuist Shaqiri naar de bank. Hij wordt in de basis vervangen door Rieder.



Shaqiri grijpt zo (voorlopig) naast een record. Hij kan op dit toernooi de Zwitser worden met de meeste WK-duels namens zijn land. Nu deelt hij die eer nog met Stephan Lichtsteiner en Valon Behrami die ook 10 WK-matchen op hun naam hebben.

clock 16:00 vooraf, 16 uur . Fred en Militao vervangen Neymar en Danilo. Brazilië kan vandaag geen beroep doen op Neymar en Danilo. Beide spelers liepen in de opener tegen Servië een enkelblessure op. Fred en Miltao zijn hun vervangers bij de Seleção. . Fred en Militao vervangen Neymar en Danilo Brazilië kan vandaag geen beroep doen op Neymar en Danilo. Beide spelers liepen in de opener tegen Servië een enkelblessure op. Fred en Miltao zijn hun vervangers bij de Seleção.

clock 14:52 vooraf, 14 uur 52. WK voetbal 2022 Brazilië met of zonder Neymar: een wereld van verschil volgens de statistieken

clock 28-11-2022 28-11-2022.

clock 13:58 vooraf, 13 uur 58. Shaqiri vol vertrouwen. In 2018 troffen de ploegen elkaar al eens in de groepsfase van een WK. Het werd toen 1-1 en Shaqiri gelooft dat het nog beter kan voor de Zwitsers. "Dat was een positief resultaat, maar ik heb het gevoel dat we nu sterker zijn dan toen", klinkt het vol vertrouwen. . Shaqiri vol vertrouwen In 2018 troffen de ploegen elkaar al eens in de groepsfase van een WK. Het werd toen 1-1 en Shaqiri gelooft dat het nog beter kan voor de Zwitsers.

"Dat was een positief resultaat, maar ik heb het gevoel dat we nu sterker zijn dan toen", klinkt het vol vertrouwen.

clock 13:36 vooraf, 13 uur 36. Neymar is een ster, maar we hebben 26 kwaliteitsvolle spelers. Braziliaanse bondscoach Tite. Neymar is een ster, maar we hebben 26 kwaliteitsvolle spelers. Braziliaanse bondscoach Tite

clock 13:35 vooraf, 13 uur 35. Geen Neymar dus bij de Brazilianen, maar dat mag voor bondscoach Tite geen excuus zijn. "Brazilië is afhankelijk van al zijn talenten. Natuurlijk is Neymar een ster, maar we hebben 26 kwaliteitsvolle spelers." . Geen Neymar dus bij de Brazilianen, maar dat mag voor bondscoach Tite geen excuus zijn. "Brazilië is afhankelijk van al zijn talenten. Natuurlijk is Neymar een ster, maar we hebben 26 kwaliteitsvolle spelers."

clock Opstelling Brazilië. Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Fred, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior Opstelling Brazilië Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Fred, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior

clock Opstelling Zwitserland. Yann Sommer, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Fabian Rieder, Remo Freuler, Djibril Sow, Granit Xhaka, Ruben Vargas, Breel Embolo Opstelling Zwitserland Yann Sommer, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Fabian Rieder, Remo Freuler, Djibril Sow, Granit Xhaka, Ruben Vargas, Breel Embolo