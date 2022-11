Ghys en De Vylder winnen Zesdaagse in Gent, podiumplek voor Iljo Keisse

clock 17:41 17 uur 41.

clock 17:37 17 uur 37. Winst voor De Vylder/Ghys. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys halen het na een spannende laatste ploegkoers. Voor vandaag deden er nog 4 duo's mee voor de winst, met daarbij ook publiekslieveling Iljo Keisse. Onder aanmoedigingen van het publiek kwam hij met nog 10 minuten te rijden zelfs even aan de leiding samen met Jasper De Buyst, maar daarna zetten Ghys/De Vylder en Van den Bossche/Havik de puntjes op de i. Zij zouden vechten voor de zege en het was het volledige Belgische duo dat aan het langste eind trok. Voor Ghys is het zijn derde zege op rij in het Kuipke. Vorig jaar en in 2019 won hij aan de zijde van Kenny De Ketele.

Onder aanmoedigingen van het publiek kwam hij met nog 10 minuten te rijden zelfs even aan de leiding samen met Jasper De Buyst, maar daarna zetten Ghys/De Vylder en Van den Bossche/Havik de puntjes op de i.

Zij zouden vechten voor de zege en het was het volledige Belgische duo dat aan het langste eind trok.

Voor Ghys is het zijn derde zege op rij in het Kuipke. Vorig jaar en in 2019 won hij aan de zijde van Kenny De Ketele.

clock 17:37 17 uur 37. Bekijk de slotfase. Bekijk de slotfase

clock 16:25 16 uur 25.

clock 16:24 16 uur 24. De tijdrit is weer een kolfje naar de hand van Lindsay De Vylder. Zo graait hij nog tien punten mee voor de afsluitende ploegkoers.

clock 15:54 15 uur 54. Keisse: "Je kijkt er al weken naar uit, maar ook niet echt". Keisse: "Je kijkt er al weken naar uit, maar ook niet echt"

clock 15:37 15 uur 37. Emotionele Iljo Keisse krijgt erehaag bij afscheid in Gent. Emotionele Iljo Keisse krijgt erehaag bij afscheid in Gent

clock 15:20 15 uur 20. Keisse wint laatste dernyrace uit carrière en krijgt bloemen van zijn vader, en tifo van publiek. Keisse wint laatste dernyrace uit carrière en krijgt bloemen van zijn vader, en tifo van publiek

clock 15:15 15 uur 15. Keisse wint laatste dernyrace. De keizer van het Kuipke gooit zijn wiel weer de lucht in, wanneer hij als eerste over de streep komt in zijn laatste dernywedstrijd. Hij kwam op 12 ronden van de streep van de laatste naar de eerste plaats en hield de opkomende Fabio Van den Bossche en Robbe Ghys achter zich. Jules Hesters had enkele minuten geleden de eerste dernyrace gewonnen voor Tuur Dens.



Jules Hesters had enkele minuten geleden de eerste dernyrace gewonnen voor Tuur Dens.

clock 15:10 15 uur 10.

clock 15:00 15 uur .

clock 14:18 14 uur 18. Dens pakt 5 op 6 deze week in 500 meter, De Vylder en Ghys weer op 1. Jan-Willem van Schip heeft "Tuurminator" Dens weer op weg gestuurd naar de zege in de tijdrit over 500 meter. De jonge Belg nam weer de 3 ronden voor zijn rekening, goed voor 26"802, dat is wel 3 tienden boven zijn baanrecord eerder deze week. Dens won 5 van de 6 chrono's over 500 meter. De jonge Belgen Gianluca Pollefliet en Noah Vandenbranden eindigden tweede, Robbe Ghys was derde, gegangmaakt door Lindsay De Vylder. Met 10 punten erbij ronden De Vylder en Ghys de 300 punten, waardoor ze een bonusronde verdienen. Ze springen zo qua punten over Fabio Van den Bossche en Yoeri Havik weer naar de kop op punten: 300 tegenover 282 punten. Op 1 ronde volgen Hesters/Teutenberg (219) en Keisse/De Buyst (156).



Dens won 5 van de 6 chrono's over 500 meter. De jonge Belgen Gianluca Pollefliet en Noah Vandenbranden eindigden tweede, Robbe Ghys was derde, gegangmaakt door Lindsay De Vylder.



Met 10 punten erbij ronden De Vylder en Ghys de 300 punten, waardoor ze een bonusronde verdienen. Ze springen zo qua punten over Fabio Van den Bossche en Yoeri Havik weer naar de kop op punten: 300 tegenover 282 punten.



Op 1 ronde volgen Hesters/Teutenberg (219) en Keisse/De Buyst (156).











clock 14:16 14 uur 16. Puntenkoersen. Er worden 2 reeksen van puntenkoersen gereden. Philip Heijnen is de beste in de eerste reeks, Vincent Hoppezak in de tweede. Lindsay De Vylder pakt als tweede in de tweede run 6 punten, Fabio Van den Bossche als vierde 4. Van den Bossche/Havik leiden met 278 punten, De Vylder/Ghys volgt op 1 ronde met 290 punten. Bij 300 punten komt er een bonusronde bij.



Van den Bossche/Havik leiden met 278 punten, De Vylder/Ghys volgt op 1 ronde met 290 punten. Bij 300 punten komt er een bonusronde bij.

clock 14:05 14 uur 05. Bedankt voor het compliment! Gisteren hadden we een mindere dag en dat werd meteen afgestraft. Lindsay De Vylder kreeg van onze man lof als "beste man van de week". Bedankt voor het compliment! Gisteren hadden we een mindere dag en dat werd meteen afgestraft. Lindsay De Vylder kreeg van onze man lof als "beste man van de week"

clock 13:42 13 uur 42. Nog maar 11 duo's, geen Dillier meer. Al op de eerste dag werd het duo Dillier/Steels gehalveerd, omdat Stijn Steels ten val kwam en niet meer voort kon. De Zwitser Sylva Dillier deed de individuele nummers nog mee de voorbije dagen, maar vandaag start hij niet meer.

clock 13:31 13 uur 31. Van den Bossche/Havik leiden met 3 duo's op 1 ronde. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder speelden op dag 5 hun leidersplek kwijt aan Fabio Van den Bossche en Yoeri Havik. In de afsluitende ploegkoers deden Jules Hesters/Tim Torn Teutenberg en Iljo Keisse/Jasper De Buyst een geweldige zaak: zo krijgen we 3 duo's op 1 ronde van de leiders. Vier duo's komen nog in aanmerking voor de winst. Van den Bossche/Havik op 1 met 274 punten, gevolgd op een ronde door De Vylder/Ghys op 2 met 284 punten, Hesters/Teutenberg op 3 met 216 punten en Keisse/De Buyst op 4 met 156 punten. Opgelet: als je de kaap van 100 punten neemt, krijg je een bonusronde, dat kan een grote rol spelen vanmiddag.



Vier duo's komen nog in aanmerking voor de winst. Van den Bossche/Havik op 1 met 274 punten, gevolgd op een ronde door De Vylder/Ghys op 2 met 284 punten, Hesters/Teutenberg op 3 met 216 punten en Keisse/De Buyst op 4 met 156 punten.



Opgelet: als je de kaap van 100 punten neemt, krijg je een bonusronde, dat kan een grote rol spelen vanmiddag.