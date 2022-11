Win het boek van Roberto Martinez

Roberto Martinez werd in augustus 2016 aangesteld als bondscoach van de Rode Duivels. In al die tijd won hij drie van de vier interlands die hij leidde en was België jarenlang nummer 1 op de FIFA-wereldranglijst. Bovendien werd Martinez alom geprezen om zijn vakmanschap, zijn coachtalent, zijn offensieve tactiek en zijn minzaamheid.

Maar wie is hij echt? Auteur Benoît Delhauteur ondervroeg heel veel mensen over Martinez: zijn familie, clubvoorzitters, Rode Duivels, medewerkers, waarnemers. En natuurlijk sprak hij ook de Spanjaard zelf. Over zijn jeugd in Catalonië, zijn loopbaan als profvoetballer en trainer in Engeland en Schotland en zijn periode bij de Rode Duivels met twee EK’s en twee WK’s.



Hoe denkt hij? Hoe gaat hij om met sterren als Lukaku, De Bruyne en Hazard? Wat ging er fout met Nainggolan? Wat is zijn visie op tactiek, pers en geld? Waarom was België zo succesvol, maar pakte het toch geen prijs?