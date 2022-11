Retin Obasohan wint Belgisch onderonsje met Ismael Bako in de EuroLeague

Bologna en ASVEL hadden allebei 2 keer gewonnen en 3 keer verloren dit seizoen. In een spannend duel zag het er voor de rust goed uit voor de thuisploeg, die met een comfortabele 50-36-voorsprong naar de kleedkamers trok.

Maar de 2e helft was helemaal voor de bezoekers. Dankzij een 14-27 in het 3e quarter slonk de bonus van Bologna tot één puntje en in de laatste 10 minuten gingen de Fransen op en over de thuisploeg: 79-84.

Belgian Lion Retin Obasohan was in 22 minuten goed voor 6 punten. De ASVEL-guard liet ook 2 steals en 2 assists optekenen. Bij de thuisploeg was Ismael Bako een van de sterkhouders, met 12 punten en 6 rebounds in 15 minuten.