Thomas Detry verliest nog wat terrein op slotdag en wordt 15e in Mexico

clock 23:32 23 uur 32. Detry wordt 15e, Henley is primus. Met een slotronde van 69 slagen is Thomas Detry op een gedeelde vijftiende plaats geëindigd op het World Wide Technology Championship (PGA Tour/8,2 miljoen dollar), dat werd betwist op de El Camaleon golfbaan in het Mexicaanse Playa del Carmen. Detry, die dag drie afsloot op een gedeelde zevende plaats, moest op de tweede hole een strafslag noteren. De 29-jarige Detry, die de voorbije weken een aantal sterke prestaties neerzette, putte vervolgens birdies weg op de vier, zes, elf en dertien, waarmee hij op een plaats in de top 10 leek af te stevenen. Op de zestiende hole zag de Brusselaar de bal echter in de greenside bunker verdwijnen, wat resulteerde in een bogey en een vijftiende plaats. In de eindstand telde Detry acht slagen meer dan de Amerikaan Russell Henley, die zich de beste toonde. Met een totaalscore van 261 slagen, 23 onder par, was hij goed voor een evenaring van het toernooirecord. Henley liet zijn landgenoot Brian Harman met vier slagen achter zich. Voor Henley is het ondertussen zijn vierde PGA Tour-overwinning.

clock 23:30 23 uur 30.

clock 08:50 08 uur 50. Thomas Detry schuift de top 10 binnen. Na een uitstekende 3e dag heeft Thomas Detry zich in de top 10 genesteld in Mexico. De Belg kwam zaterdag rond in 64 slagen, 7 onder de par van de baan, dankzij 7 birdies. Detry kampeert daarmee op een gedeelde 7e plaats. De leiding is nog steeds in handen van de Amerikaan Russell Henly, die na 3 dagen een voorsprong van liefst 6 slagen heeft op de eerste achtervolgers, zijn landgenoten Will Gordon en Patton Kizzire.



De leiding is nog steeds in handen van de Amerikaan Russell Henly, die na 3 dagen een voorsprong van liefst 6 slagen heeft op de eerste achtervolgers, zijn landgenoten Will Gordon en Patton Kizzire.

clock 08:49 08 uur 49.

clock 06-11-2022 06-11-2022.

clock 08:52 08 uur 52. Thomas Detry rukt op. Op de 2e dag van het World Wide Technology Championship in Mexico heeft Thomas Detry een flinke sprong gemaakt in de stand. Dankzij een rondje van 66 slagen schoof de Belg op van de 76e naar een gedeelde 29 plek. Detry mocht 5 birdies noteren en telt nu in totaal 136 slagen, 6 onder par. Daarmee volgt hij wel op ruime afstand van de Amerikaan Russell Henley, die net als op de 1e dag rond kwam in 63 slagen.



Detry mocht 5 birdies noteren en telt nu in totaal 136 slagen, 6 onder par. Daarmee volgt hij wel op ruime afstand van de Amerikaan Russell Henley, die net als op de 1e dag rond kwam in 63 slagen.