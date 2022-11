VS verovert 6e wereldtitel op rij in teamfinale, Canada pakt verrassend brons

Gastland Groot-Brittannië eindigde 2e in de kwalificaties en maakte - gesteund door een volle zaal in Liverpool - jacht op een medaille. Na de eerste rotatie stonden de Britten 2e, topfavoriet VS had toen al een kloofje geslagen.

De Amerikaanse turnsters domineerden eerst op de sprong en aan de brug met ongelijke leggers. Op de afsluitende grondoefening zetten olympisch kampioene Jade Carey en Jordan Chiles de kers op de taart.

Voor de VS is het de 8e wereldtitel in de teamfinale, de 6e op een rij. En dat zonder Simone Biles en Sunisa Lee.

Groot-Brittannië gaf het zilver niet meer uit handen na een geweldige grondoefening van Jessica Gadirova.

Verrassing van de avond was Canada, dat met brons naar huis gaat. De Canadese turnsters huilden tranen van geluk.