Matchen van de Rode Duivels op groot scherm bekijken? Dat kan in het officiële fandorp "The Desert"

Het dorp slaat de tenten op in het Asiat Park, de nieuwe, hippe urban eventlocatie in Vilvoorde. Daar kan je alle wedstrijden van de Belgen live volgen op grote schermen met superieure geluidskwaliteit en word je ondergedompeld in een overweldigende voetbalambiance middenin een uniek woestijndecor.

‘The Plains’, een indrukwekkende, reuzegrote koepeltent, en ‘The Dune’, een volledig aangeklede indoorhal, kunnen samen probleemloos meer dan 5000 supporters tegelijk ontvangen. In ‘The Oasis’, een tweede hal, met uiteraard een water- en zandpartij, kunnen nog eens 600 VIP-gasten terecht.

De Fan Village is toegankelijk op de dagen dat de Rode Duivels spelen. Dat is dus al zeker het geval op woensdag 23 november (België-Canada), zondag 27 november (België-Marokko) en op donderdag 1 december (Kroatië-België).

Bij elke bijkomende wedstrijd van de Rode Duivels in het tornooi zal de Fan Village uiteraard open zijn. Hopelijk tot en met de finale!

“We zijn bijzonder blij dat we onze fervente supporters de gelegenheid kunnen bieden om alle matchen van de Rode Duivels samen te kunnen beleven in een kader dat hen het gevoel geeft dat ze in de buurt van het stadion in Qatar vertoeven”, vertelt Manu Leroy, Directeur Marketing & Communication van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

"Heel veel Belgen krijgen de kans niet om deze Wereldbeker in Qatar ter plaatse te volgen. In dit fantastische Fan Village zullen ze alle matchen van de Rode Duivels in de best denkbare omstandigheden kunnen meemaken”

Tickets zijn al te koop via www.rbfa.be.