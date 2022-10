WK para-cycling baan: Hoet/Monsieur pakken 2 wereldtitels, Vromant verovert brons in omnium

clock 17:37 17 uur 37.

clock 16:49 16 uur 49. Hoet en Monsieur opnieuw wereldkampioen! . In de derde heat namen de Belgen meteen de leiding. In de tweede ronde deden de Australiërs een fantastische manoeuvre: ze zetten van hoog in de baan de aanval in en kwamen aan de binnenkant van de baan onder de Belgen terecht. Een bevoordeelde positie. Bij het ingaan van de laatste ronde gingen ze fors aan de leiding, maar onze landgenotes kwamen meter per meter dichterbij. In de laatste rechte lijn gingen Hoet en Monsieur er krachtig over. Voor de tweede maal in hun carrière worden de Belgische vrouwen wereldkampioen.

clock 16:33 16 uur 33. 2e heat: Belgen winnen. Na de tweede heat staat het 1 tegen 1. Griet Hoet en Anneleen Monsieur waren in de 2e heat duidelijk beter dan de Australiërs. Onze landgenotes namen de leiding in de race. Alhoewel de Australiërs bij het ingaan van de laatste bocht hoog in de baan gingen om snelheid te maken, kwamen ze duidelijk tekort op onze landgenotes. Er zal een derde heat nodig zijn om te beslissen wie met goud naar huis gaat.

clock 16:05 16 uur 05. 1e heat tandemsprint: Hoet/Monsieur verliezen. Griet Hoet en Anneleen Monsieur vertrokken bij de tandemsprint in tweede positie. Normaal zijn de valide sprinters dan in het voordeel. Bij de tandemsprint is dat niet altijd zo. De Australiërs, die tactisch heel sterk zijn, namen onze landgenoten hoog in de baan en bleven hoog tot 200 meter van de meet. Hierdoor waren de Gentse vrouwen al verloren nog voor de sprint op volle snelheid kwam. Het Belgische tandemduo kwam nog fors opzetten, maar het was Australië dat met de eerste overwinning ging lopen.

clock 15:57 15 uur 57. Vromant 3e in het omnium. Het omnium in para-cycling bestaat uit 4 onderdelen: de 200 meter vliegende sprint, de kilometer voor de heren en de 500 meter voor de vrouwen, de individuele achtervolging en de scratch. In elke discipline konden 40 punten verzameld worden. In totaal 160 punten maximaal. Het goud ging naar Alexander Léauté, die op dit tornooi alles naar zijn hand zette. Hij behaalde 160 punten. Het zilver ging naar de Japanner Shota Kwamoto, die 142 punten behaalde. Het brons ging naar onze landgenoot Ewoud Vromant, die zo toch met een medaille naar huis gaat. De beer van Woubrechtegem behaalde 130 punten, dat waren er 2 meer dan de Australiër Hicks, die net naast het podium valt.

clock 15:28 15 uur 28. Hoet en Monsieur naar finale sprint. Griet Hoet en Anneleen Monsieur hebben zich opnieuw met gemak geplaatst voor de finales van de sprint. Ze waren een klasse te sterk voor het Britse team. In de eerste manche sprintten de Belgische vrouwen met een tandem voorsprong op de Britten. In de tweede manche speelden Hoet en Monsieur op de verrassing. Twee ronden voor het einde sprongen ze weg. De Britten hadden niet aan dit scenario gedacht, alhoewel ze het net op dezelfde manier op een vorig WK deden. Onze landgenotes kwamen met 3 lengten voorsprong over de streep. Opdracht volbracht en een tweede medaille al zeker.



In de eerste manche sprintten de Belgische vrouwen met een tandem voorsprong op de Britten.



In de tweede manche speelden Hoet en Monsieur op de verrassing. Twee ronden voor het einde sprongen ze weg. De Britten hadden niet aan dit scenario gedacht, alhoewel ze het net op dezelfde manier op een vorig WK deden. Onze landgenotes kwamen met 3 lengten voorsprong over de streep. Opdracht volbracht en een tweede medaille al zeker.



clock 15:10 15 uur 10. Vromant 5e - scratch . In de eerste ronde van 60 versnelde de Fransman Alexandre Léauté. Hij trok het peloton helemaal aan flarden. Ewoud Vromant reageerde op die aanval, wat hem heel wat moeite kostte. Het peloton kwam na enkele ronden aansluiten bij de twee. Dat was het sein voor de Fransman Florian Chapeau om de aanvalsklok te luiden. De Brit Ryan Taylor ging in de achtervolging, samen met de Japanner Shota Kwamoto. Chapeau moest de rol al snel lossen. Op 30 ronden reden de 2 leiders nog op kop, maar de Fransman Léauté zette een loeiharde achtervolging in. Enkel de Australiër Daren Hicks kon hem volgen. Ewout Vromant brak. Léauté en Hicks rolden Taylor en Kwamoto al snel op en zetten door met z'n tweeën. De paralympische tijdritkampioen Hicks en de meervoudige wereldkampioen Léauté namen al snel een ronde. De twee controleerden als autoritaire leiders. Op 6 ronden van het einde sprongen de Spanjaard Maurice Eckhard Tio en de Tsjech Ivo Koblasa weg van het peloton. Niemand reageerde. Op 4 ronden van het einde speelde de eenbenige Hicks, die trager is dan Léauté, alles of niets, maar hij raakte niet weg. Op 2 ronden van het einde ging Léauté fors aan. Léauté kroonde zich zo voor een derde keer tot wereldkampioen op dit WK. Hicks neemt het zilver. Enkele seconden later sprintte de ontsnapte Eckhard naar brons, voor Koblasa. Vromant kwam als 5e over de streep.



Het peloton kwam na enkele ronden aansluiten bij de twee. Dat was het sein voor de Fransman Florian Chapeau om de aanvalsklok te luiden. De Brit Ryan Taylor ging in de achtervolging, samen met de Japanner Shota Kwamoto. Chapeau moest de rol al snel lossen.



Op 30 ronden reden de 2 leiders nog op kop, maar de Fransman Léauté zette een loeiharde achtervolging in. Enkel de Australiër Daren Hicks kon hem volgen. Ewout Vromant brak. Léauté en Hicks rolden Taylor en Kwamoto al snel op en zetten door met z’n tweeën.



De paralympische tijdritkampioen Hicks en de meervoudige wereldkampioen Léauté namen al snel een ronde. De twee controleerden als autoritaire leiders.



Op 6 ronden van het einde sprongen de Spanjaard Maurice Eckhard Tio en de Tsjech Ivo Koblasa weg van het peloton. Niemand reageerde.



Op 4 ronden van het einde speelde de eenbenige Hicks, die trager is dan Léauté, alles of niets, maar hij raakte niet weg. Op 2 ronden van het einde ging Léauté fors aan. Léauté kroonde zich zo voor een derde keer tot wereldkampioen op dit WK. Hicks neemt het zilver.



Enkele seconden later sprintte de ontsnapte Eckhard naar brons, voor Koblasa. Vromant kwam als 5e over de streep.

clock 11:15 11 uur 15. Volgende Belgen komen in actie na de middag. Het is nu even wachten op Belgen op de piste. De eerstvolgende aan de beurt is Ewoud Vromant, in de scratch rond 14.30u.

clock 11:00 11 uur . Geen halve finale voor Milan Thomas. De kwartfinale is het eindstation geworden voor Milan Thomas. Er was geen kruid opgewassen tegen de Britse tandem. De Britten controleerden perfect de sprint en konden in de laatste ronde vrij makkelijk het Belgische duo afhouden.

clock 10:50 10 uur 50. Hoet en Monsieur naar de halve finales . Griet Hoet en Anneleen Monsieur hebben zich met gemak geplaatst voor de halve finales van de sprint. Ze waren een klasse te sterk voor het Amerikaanse team. Voor het ingaan van de laatste ronde versnelde het Belgische team en nam daarna een grote voorsprong op de Amerikaanse tandem.

clock 10:40 10 uur 40. Vromant, Clincke en Verschaeren negen na de kwalificaties team sprint. Het Belgische team heeft de negende tijd neergezet in de kwalificaties van de team sprint. Vroment, Clincke en Verschaeren finishten in 55"337. Niels Verschaeren had wel dé snelste baanronde. De zege was voor Groot-Brittanië (49"294), voor de Fransen (49"793) en Australië (50"831).

clock 09:43 09 uur 43. Ook Milan Thomas naar de kwartfinales van de sprint. Bij de mannen zit ook Milan Thomas in de kwartfinales van de sprint. Het Belgische duo reed de zevende tijd van alle deelnemers: 10"550. De winst was voor de Britten in een fenomenale tijd: 9"581. De de tweede tijd was voor een Brits duo (9"822). Duitsland bezet de derde plaats (9"947).

clock 09:20 09 uur 20. Hoet en Monsieur naar kwartfinale van de sprint met derde tijd. Griet Hoet en Anneleen Monsieur hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van de sprint met de derde tijd van alle deelnemers: 11"430. Australië reed de toptijd met 11"005, net voor Groot-Brittannië (11"042).



Australië reed de toptijd met 11"005, net voor Groot-Brittannië (11"042).

clock 06:56 06 uur 56. We gaan wel stoppen! Er is niets mooiers dan op je hoogtepunt af te sluiten. Een trui ontbrak nog op ons palmares. Het niveau is hoog, dus om de trui te behouden zal een moeilijke opdracht worden. Vergeet niet dat wij de oudste zijn van de hele bende. Het jong geweld kan en mag het nu overnemen. Griet Hoet.

clock 06:55 06 uur 55. In het eerste moment was het vooral ongeloof, dat kan toch niet... Remko (Meeusen) had op voorhand gezegd dat we naar 1'07"5 konden gaan. Ik was al superblij met onze tijd (1'07"410). Toen Australië er niet meer overging, was het een droom dat werkelijk werd! Anneleen Monsieur.