Roma-icoon De Rossi krijgt bij SPAL zijn eerste kans als trainer

Als speler was De Rossi bijna twee decennia lang actief bij AS Roma, en ook voor de Italiaanse nationale ploeg was de middenvelder erg belangrijk. Hij speelde er 117 wedstrijden en behaalde in 2006 de wereldtitel met de Squadra Azzurra.

Aan de zijde van bondscoach Roberto Mancini zette De Rossi zijn eerste stappen in de trainerswereld bij Italië. Na anderhalf jaar en met een Europese titel op zak verlaat hij het Italiaanse nest en vliegt hij van Rome naar het noorden van Italië.

SPAL, de nummer veertien in de Serie B, legt zijn lot nu in handen van De Rossi.

De club wakkerde maandag al de verwachtingen aan en maakte dat een dag later waar. "Ferrara, mister De Rossi is hier!", tweette de club vandaag.