Onderzoek onthult systematisch misbruik in Amerikaans vrouwenvoetbal

Magazine "The Athletic" bracht een jaar geleden aan het licht dat Paul Riley, de coach van North Carolina, twee speelsters seksueel had misbruikt. Nadat meer voetbalsters getuigden over grensoverschrijdend gedrag, besloot de voetbalbond US Soccer een onderzoek in te stellen.

De bond openbaarde maandag de bevindingen en kondigde meteen hervormingen aan. Vorig jaar, kort na de publicatie in The Athletic, was Lisa Baird al opgestapt als voorzitter van de National Women's Soccer League (NWSL), de belangrijkste competitie voor voetbalsters in de VS.

"Ons onderzoek heeft een competitie aan het licht gebracht waarin verbaal en emotioneel misbruik en seksueel wangedrag systematisch zijn geworden bij meerdere teams en coaches", aldus het rapport van de befaamde juriste en voormalig openbaar aanklager Sally Q. Yates in samenwerking met advocatenkantoor King & Spalding.