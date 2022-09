WK roeien: Belgische dubbelvier wint C-finale, lichte dubbeltwee is 6e B-finale

clock 13:02 13 uur 02. Lichte dubbeltwee wordt 12e. Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert hebben de zesde plaats weggekaapt in de B-finale van de lichte dubbeltwee, goed voor de 12e plaats allround. De twee kwamen na 500 meter als vijfde door, maar zakten daarna naar de laatste plaats. Met 6'33"33 waren ze iets minder dan 5 seconden trager dan de Portugese winnaars van de B-finale in 6'28"78. . Lichte dubbeltwee wordt 12e Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert hebben de zesde plaats weggekaapt in de B-finale van de lichte dubbeltwee, goed voor de 12e plaats allround. De twee kwamen na 500 meter als vijfde door, maar zakten daarna naar de laatste plaats.



Met 6'33"33 waren ze iets minder dan 5 seconden trager dan de Portugese winnaars van de B-finale in 6'28"78.

13:01 13 uur 01. Belgische dubbelvier wint C-finale. Ruben Claeys, Tim Brys, Gaston Mercier en Ward Lemmelijn hebben met zijn vieren de C-finale naar zich toegetrokken. De vier eindigden zo 13e op alle deelnemers en tonen zo progressie na een tegenvallend EK.

clock 24-09-2022 24-09-2022.

14:28 14 uur 28. Geen A-finale voor lichte dubbeltwee. Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert zijn er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de A-finale van de lichte dubbeltwee op het WK roeien in het Tsjechische Racice. Het Belgische duo werd vijfde in de eerste halve finale, in een tijd van 6'35"31. De Tsjechen Jiri Simanek en Miroslav Vrastila wonnen de halve finale. Italië en Frankrijk werden tweede en derde en stootten ook door naar de A-finale.

clock 22-09-2022 22-09-2022.

14:27 14 uur 27. Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert hebben zich woensdag verzekerd van een plaats in de halve finales van de lichte dubbeltwee. Ze werden tweede in de vierde reeks van de kwartfinales. De drie eerste boten plaatsten zich voor de halve finales, die donderdag worden geroeid. Van Zandweghe en Colpaert moesten in een tijd van 6'27"42 enkel het Zwitserse duo voor laten gaan. De Belgen bezitten de elfde chrono van de twaalf deelnemende duo's in de halve finales. Enkel Nieuw-Zeeland was trager in de kwartfinales. Zondag waren Van Zandweghe en Colpaert vierde geworden in hun reeks in de eerste ronde.

clock 21-09-2022 21-09-2022.

14:24 14 uur 24. C-finale voor dubbelvier. Ruben Claeys, Tim Brys, Gaston Mercier en Ward Lemmelijn zijn op het WK roeien in het Tsjechische Racice verwezen naar de C-finale. Dinsdag eindigden ze in de herkansingen vierde in hun race. Alleen de eerste drie van beide herkansingen mochten naar de halve finales. De Belgen, maandag vijfde en laatste in hun reeks, finishten in 5'49"73 achter Frankrijk, Zwitserland en Litouwen.

clock 20-09-2022 20-09-2022.

17:20 17 uur 20. De Belgische mannendubbelvier moet dinsdag aan de bak in de herkansingen op de wereldkampioenschappen roeien in het Tsjechische Racice. Maandag eindigden Ruben Claeys, Tim Brys, Ward Lemmelijn en Gaston Mercier op de vijfde en laatste plaats in de derde en laatste reeks. Enkel de eerste twee teams stootten rechtstreeks door naar de halve finales.

clock 19-09-2022 19-09-2022.