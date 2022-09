Extra Time: "Vanonder welke steen komt Philip Zinckernagel gekropen?'

"Het is in elk geval een goede referentiematch", denkt Gert Verheyen. "Na drie zeges tegen mindere ploegen thuis winnen tegen Club Brugge. En het was in het stadion ook weer "vollenbak", dat was ook al lang niet meer het geval. Er zit weer leven in en dat is ook de verdienste van Ronny Deila."

"De spelers hebben weer vertrouwen en goesting." Maar goesting alleen is niet genoeg, er is ook kwaliteit nodig. En daar zorgde onder anderen ene Philip Zinckernagel voor.

Filip Joos stuurde vanuit Madrid: "Vanonder welke steen komt die Zinckernagel gekropen?".

Joos: "Ik schrok me rot hoe geweldig die in die match zat en van zijn techniek. Die Cafaro die ze vorig jaar hadden die kon ook goed voetballen, maar die vond ik te plat, maar hij was wauw."

Verheyen: "Hij is een stuk beter. Zijn twee goals spreken voor zich, met twee voeten. En het is vooral ook de controle over zijn lichaam en over de bal. Het is het stuk kwaliteit dat Standard ook wel nodig had want het lag niet alleen aan de mentaliteit. Dit is een injectie."