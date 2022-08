Gentse greenkeepers draaien overuren tijdens hittegolf: "We redden ons, maar dit mag niet blijven aanhouden"

Voor goed voetbal is een goed veld nodig. Dat staat buiten kijf. Sinds vorig jaar maken de Buffalo's gebruik van een 'hybride grasmat' waarbij het natuurgras versterkt is met kunstgrasvezels.

Greenkeeper Michael Verhelst zorgt ervoor dat ook in deze omstandigheden alles er piekfijn bij ligt: "De hitte heeft een grote invloed", opent hij. "De plant is lomer en minder sterk en dan is er meer werk voor ons."

"We hopen dat het begin september wat zachter zal worden, maar tot dan zijn sproeibeperkingen natuurlijk niet uitgesloten. We hopen dat het er niet komt, maar als we realistisch zijn moeten ons daar op voorbereiden. Twee jaar geleden hebben we het al meegemaakt en dan moesten we vooral 's nachts gaan sproeien in de toegestane uren."

Verhelst gebruikt onder meer een vochtmeter om de situatie te monitoren: "Zo kan ik goed zien welke zones wat extra aandacht nodig hebben. We gebruiken op dit moment recuperatiewater en gewoon regenwater. Onder de parking hebben we een grote bufferzone, maar ook die voorraad is eindig als de hitte blijft aanhouden."

Voorlopig is er nog niet veel schade aan het Gentse veld: "We hebben een eerste plekje, maar echt zichtbaar is dat nog niet. Als de hitte nog extremer zou worden dan zullen de gevolgen groter zijn", aldus de Gentse greenkeeper.