Wat staat Dries Mertens te wachten in het voetbalgekke Istanbul? "Hij wordt de nieuwe held"

"Bovendien heeft Galatasaray in die periode ook de bouwstenen gelegd voor de nationale ploeg, die succesvol was op EK's en WK's."

"Het is de enige Turkse club die Europese prijzen heeft gepakt. In 2000 wonnen ze de UEFA Cup tegen Arsenal, nadien ook de Europese Supercup door Real Madrid te kloppen."

"Dries Mertens komt terecht in een club met een grote historie", vertelt Capa, die twee redenen ziet voor de enorme populariteit van de grootmacht.

De Belgisch-Turkse trainer Fuat Capa kan het alleen maar bevestigen. Hij keek met onder meer Kasimpasa en Antalyaspor meermaals Galatasaray in de ogen.

Vraag het aan Didier Drogba, Wesley Sneijder, Radamel Falcao... Het shirt van Galatasaray dragen laat een eeuwige indruk na in een voetbalcarrière. In lijstjes van meest fanatieke achterbans zijn de fans van de Turkse topclub steevast terug te vinden.

Terug naar de top

"Sinds het mislopen van de titel in 2020, koos het toenmalig bestuur voor een nieuwe koers: een nieuw elftal met jonge spelers, waarin veel geld werd geïnvesteerd", duidt Capa. "Dat mislukte en dat betekende het einde voor de toenmalige voorzitter en trainer, Fatih Terim, een waar clubicoon."

Voor de laatste titel moeten we al terug tot 2019, vorig seizoen volgde een dieptepunt met de slechtste eindklassering ooit (13e) sinds het ontstaan van de Süper Lig.

Capa waarschuwt wel: "Mertens zal in Turkije wel een heel ander soort voetbal tegenkomen, waar vooral het individuele boven het collectieve uitsteekt. Het wordt dan ook een zware strijd met titelverdediger Trabzonspor, maar ook grote rivaal Fenerbahce. Besiktas en Basaksehir zullen zich eveneens roeren."

Grootste fanbasis in voetbalgek land

Mertens wacht dus de prikkelende uitdaging om Galatasaray de oude successen te laten herbeleven. Als dat lukt, wacht hem eeuwige roem bij de fans.

De beelden van zijn ontvangst op de luchthaven waren al indrukwekkend. Maar als Mertens écht ontploft bij zijn nieuwe club wachten er nog veel zottere taferelen op hem. In thuishaven Nef Stadyumu, maar zeker ook in de straten van Istanbul.

Vedetten die Mertens voorgingen vertelden allemaal dat het onmogelijk was om zich in het normale publieke leven te mengen. De Rode Duivel kiest voor een etentje met vrouw en kind beter geen terras in İstiklâl Caddesi - één van de drukste straten - uit.



"Het zal aanpassen worden voor Dries", meent Capa. "Hij zal meer tijd en energie verliezen door fans die hem aanklampen op straat voor foto's en handtekeningen dan aan het voetballen zelf. Maar ze zullen het ook flink laten merken als het slecht loopt."