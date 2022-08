BEKIJK: dolenthousiaste Galatasaray-fans ontvangen Dries Mertens als een echte held

De intrede van Dries Mertens in Istanbul is niet tussen de plooien gevallen. Vannacht zette de Rode Duivel voet op Turkse bodem, waar Mertens meteen mocht kennismaken met de heerlijke gekte van de plaatselijke supporters.

Van de week kondigde Dries Mertens nog ietwat sip zijn vertrek aan bij Napoli, vandaag klaart het gezicht van de 35-jarige aanvaller op nu bij Galatasaray een mooi contract op hem ligt te wachten. Mertens vertrok gisteren richting Istanbul en wat hij daar bij zijn aankomst meemaakte, mogen we gerust een warm welkom noemen. Nog voor hij een bal getrapt heeft, is Mertens er al in de armen gesloten als volksheld nummer 1. Getuige onderstaande beelden op de sociale media, aan de luchthaven van Istanbul.

Mertens bij het verlaten van de luchthaven in Istanbul:

"Welkom in je tweede thuis, Dries"

Ook Erhan Demirci is in zijn nopjes. De Limburgse comedian volgt de komst van Dries Mertens op de voet en liet een drietal tweets over de veelbesproken transfer op zijn volgers los.

Wachten op een officieel akkoord