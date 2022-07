Covid achtervolgt Ben Hermans al maanden: "Mijn lichaam is nog altijd geen 100 procent"

Ben Hermans heeft sinds eind maart niet meer gekoerst. Onze onfortuinlijke landgenoot liep in de eerste maanden van het jaar een coronabesmetting op.

"De besmetting viel mee, maar mijn grote fout is dat ik gekoerst heb zonder dat ik wist dat ik positief was", vertelde hij in Sporza Tour op Radio 1.

"Pas na rittenkoersen in Spanje en Italië testte ik positief en daar heb ik dus alle schade opgelopen."

Long covid, luidt de diagnose: een besmet persoon wordt dan langdurig gehinderd door de naweeën van de besmetting.

Hermans wachtte geduldig tot vorige maand om weer te trainen. "Ik voel nog altijd dat ik meer recuperatie nodig heb en dat mijn lichaam nog geen 100 procent is. Het is iets van de lange adem."