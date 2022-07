Geen Belgisch golfsucces in Ierland: Pieters zakt weg na mindere slotdag

clock 19:37 19 uur 37. Pieters zakt weg na slotdag, zege voor Pool. Thomas Pieters heeft op de slotdag geen progressie kunnen maken. Op de Mount Juliet golfbaan in Thomastown moest hij met een slotronde van 73 slagen genoegen nemen met een gedeelde 37e plaats. De 31-jarige Pieters, die na een derde ronde van 69 slagen was opgeklommen naar een gedeelde negentiende plaats, moest op hole 3 een pijnlijke double bogey incasseren en kon dat nooit meer goed maken. Op de laatste acht holes putte hij nog drie birdies weg en ging hij nog een keer in de fout. Met een totaalscore van 282 slagen, zes onder par, werd hij gedeeld 37e. Thomas Detry noteerde een ultieme ronde van 70 slagen, twee onder par. De 29-jarige Brusselaar had vijf birdies en drie bogeys op zijn scorekaart staan. Met zijn totaalscore van 284 slagen maakte Detry zes plaatsen winst waarmee hij 58e werd. De overwinning was voor Adrian Meronk. De 29-jarige Pool, die de voorbije weken al een aantal goede resultaten neerzette, hield de Nieuw-Zeelander Ryan Fox met drie slagen achter zich. Meronk is meteen de eerste Pool die een overwinning op de DP World Tour (European Tour) mocht vieren. . Pieters zakt weg na slotdag, zege voor Pool Thomas Pieters heeft op de slotdag geen progressie kunnen maken. Op de Mount Juliet golfbaan in Thomastown moest hij met een slotronde van 73 slagen genoegen nemen met een gedeelde 37e plaats. De 31-jarige Pieters, die na een derde ronde van 69 slagen was opgeklommen naar een gedeelde negentiende plaats, moest op hole 3 een pijnlijke double bogey incasseren en kon dat nooit meer goed maken. Op de laatste acht holes putte hij nog drie birdies weg en ging hij nog een keer in de fout. Met een totaalscore van 282 slagen, zes onder par, werd hij gedeeld 37e. Thomas Detry noteerde een ultieme ronde van 70 slagen, twee onder par. De 29-jarige Brusselaar had vijf birdies en drie bogeys op zijn scorekaart staan. Met zijn totaalscore van 284 slagen maakte Detry zes plaatsen winst waarmee hij 58e werd. De overwinning was voor Adrian Meronk. De 29-jarige Pool, die de voorbije weken al een aantal goede resultaten neerzette, hield de Nieuw-Zeelander Ryan Fox met drie slagen achter zich. Meronk is meteen de eerste Pool die een overwinning op de DP World Tour (European Tour) mocht vieren.

clock 18:58 18 uur 58. Thomas Pieters houdt stijgende lijn aan. Met een 3e ronde van 69 slagen is Thomas Pieters zaterdag naar de 19e plaats gewipt. De zesvoudige European Tourwinnaar noteerde 6 birdies waartegen, maar ook 3 bogeys. Met zijn totaalscore van 209 slagen, zeven onder par, maakte de nummer 34 van de wereld 17 plaatsen winst.

Thomas Detry kende een minder goede dag. Hij nam een slechte start met een dubbele bogey en een bogey op zijn eerste 2 holes. De Brusselaar zag vervolgens nog 3 birdies in de cup verdwijnen. Met zijn ronde van 73 slagen, een over par, moest hij 17 plaatsen inleveren en sloot hij dag 3 af op een gedeelde 64e stek.

In de tussenstand telt Pieters 7 slagen meer dan de Pool Adrian Meronk, die alleen de leidersplaats bezet en een slag voorsprong telt op de Engelsman Jack Senior, de Paraguayaan Fabrizio Zanotti en de Spanjaard Jorge Campillo.

clock 21:04 21 uur 04. Pieters stijgt maar liefst 79 plaatsen. Met een rondje van 5 onder par (-5) heeft Thomas Pieters niet alleen alsnog de cut gehaald, maar heeft hij zichzelf naar een voorlopig 36e plaats gekatapulteerd. Pieters sloeg 6 birdies, maar ook 1 bogey. Hij doet zo één plaatsje beter dan Thomas Detry, die met een rondje -3 zijn matige eerste dag ook kon uitwissen.

