Ferrari sleutelt nog wat meer: Charles Leclerc start in Canada helemaal achteraan

Pas om 22 u onze tijd gaan de kwalificaties in Montreal - waar het overigens regent - van start, maar nu al kent Charles Leclerc zijn lot.

De nummer 3 in de WK-stand had al een gridstraf van 10 plaatsen aan zijn been, maar de sanctie is nog wat aangedikt.

Ferrari heeft de wagen van de Monegask nog wat meer aangepast en die ingreep stuurt Leclerc helemaal achteruit.