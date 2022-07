Oefenwedstrijden: OHL en Leicester zorgen voor spektakel, Union verkoopt Feyenoord pak rammel

clock 17:30 17 uur 30.

clock 17:11 17 uur 11. KV Mechelen ziet af tegen Casteels en co. Het ziet er niet zo goed uit voor KV Mechelen tegen Bundesliga-club VfL Wolfsburg. Al voor rust legden de Duitsers er 4 in het mandje: Nmecha, Waldschmidt, Marmoush en Baku. Even later prikte Sjved nog tegen voor de thuisploeg. . KV Mechelen ziet af tegen Casteels en co Het ziet er niet zo goed uit voor KV Mechelen tegen Bundesliga-club VfL Wolfsburg. Al voor rust legden de Duitsers er 4 in het mandje: Nmecha, Waldschmidt, Marmoush en Baku. Even later prikte Sjved nog tegen voor de thuisploeg.

clock 17:05 17 uur 05.

clock 17:01 17 uur 01. Eerste oefenwedstrijd tegen Lyon. Anderlecht is er na een eveneens intense oefenwedstrijd niet in geslaagd om af te rekenen met Olympique Lyon. Bij de Fransen stonden onder meer Jérôme Boateng en Moussa Dembele tussen de lijnen. Mazzu koos onder meer voor Colassin, Stroeykens, aanwinst Angulo en de door Burnley gegeerde Bart Verbruggen. Het was de eerste van twee oefenwedstrijden tegen Lyon, later vanavond staat nog een galamatch mét publiek tegen de Fransen op het programma. Antoine Colassin trapte Anderlecht in de eerste helft op voorsprong, maar nog voor rust maakten de Fransen gelijk. Het was Moussa Dembele die de 1-1 kon maken. In de tweede helft kwam Lyon op voorsprong via toptalent Cherki. Anderlecht kwam nog een keer terug dankzij Lucas Stassin, in de slotfase trok Lyon de zege dankzij Sofiane Augarreau nog over de streep. . Eerste oefenwedstrijd tegen Lyon Anderlecht is er na een eveneens intense oefenwedstrijd niet in geslaagd om af te rekenen met Olympique Lyon. Bij de Fransen stonden onder meer Jérôme Boateng en Moussa Dembele tussen de lijnen. Mazzu koos onder meer voor Colassin, Stroeykens, aanwinst Angulo en de door Burnley gegeerde Bart Verbruggen. Het was de eerste van twee oefenwedstrijden tegen Lyon, later vanavond staat nog een galamatch mét publiek tegen de Fransen op het programma. Antoine Colassin trapte Anderlecht in de eerste helft op voorsprong, maar nog voor rust maakten de Fransen gelijk. Het was Moussa Dembele die de 1-1 kon maken. In de tweede helft kwam Lyon op voorsprong via toptalent Cherki.

Anderlecht kwam nog een keer terug dankzij Lucas Stassin, in de slotfase trok Lyon de zege dankzij Sofiane Augarreau nog over de streep.



clock 16:59 16 uur 59.

clock 16:52 16 uur 52. OHL zorgt voor spektakel, Standard gelijk tegen Gladbach. Aan Den Dreef zorgden OH Leuven en Leicester City voor een echte ouderwetse galawedstrijd. De Leuvenaars schoten furieus uit de startblokken en dat vertaalde zich via Mousa Al-Tamari en Nachon Nsingi in een dubbele voorsprong. Na rust knokten de Foxes terug: Kiernan Dewsbury-Hall en Patson Daka stelden orde op zaken. In de derde helft van 30 minuten maakte Mykola Koecharevytsj er meteen 3-2 van, maar Jamie Vardy (101.) prikte nog een derde keer tegen. Rode Duivels Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne kwamen bij de bezoekers in actie. In Luik leverde een confrontatie tussen Standard en Borussia Mönchengladbach dan weer een 1-1 gelijkspel op. Christoph Kramer bracht de bezoekers op voorsprong, Renaud Emond trok een gelijke eindstand over de streep. . OHL zorgt voor spektakel, Standard gelijk tegen Gladbach Aan Den Dreef zorgden OH Leuven en Leicester City voor een echte ouderwetse galawedstrijd. De Leuvenaars schoten furieus uit de startblokken en dat vertaalde zich via Mousa Al-Tamari en Nachon Nsingi in een dubbele voorsprong. Na rust knokten de Foxes terug: Kiernan Dewsbury-Hall en Patson Daka stelden orde op zaken. In de derde helft van 30 minuten maakte Mykola Koecharevytsj er meteen 3-2 van, maar Jamie Vardy (101.) prikte nog een derde keer tegen. Rode Duivels Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne kwamen bij de bezoekers in actie.

In Luik leverde een confrontatie tussen Standard en Borussia Mönchengladbach dan weer een 1-1 gelijkspel op. Christoph Kramer bracht de bezoekers op voorsprong, Renaud Emond trok een gelijke eindstand over de streep.



clock 16:45 16 uur 45.

clock 16:44 16 uur 44. Union is klaar voor competitiestart. Nog een weekje tot de competitiestart dus ronden heel wat eersteklassers hun voorbereiding af. Westerlo verloor eerder op de dag tegen Beerschot (zie hieronder). Later op de namiddag kwam ook Union nog in actie. De vicekampioen veegde de vloer aan met Conference League-finalist Feyenoord. De partij eindigde na 120 minuten (4x 30 minuten) op 0-4. Nieuwkoop, nieuwkomers Eckert en Sykes en Ziani scoorden. Ook Casper Nielsen was overigens van de partij. De Deense middenvelder lijkt Union in de komende dagen te verlaten. . Union is klaar voor competitiestart Nog een weekje tot de competitiestart dus ronden heel wat eersteklassers hun voorbereiding af. Westerlo verloor eerder op de dag tegen Beerschot (zie hieronder). Later op de namiddag kwam ook Union nog in actie. De vicekampioen veegde de vloer aan met Conference League-finalist Feyenoord. De partij eindigde na 120 minuten (4x 30 minuten) op 0-4. Nieuwkoop, nieuwkomers Eckert en Sykes en Ziani scoorden. Ook Casper Nielsen was overigens van de partij. De Deense middenvelder lijkt Union in de komende dagen te verlaten.

clock 16:42 16 uur 42.

clock 16:20 16 uur 20.

clock 14:51 14 uur 51. 5 goals en rood in Westerlo-Beerschot. De competitiestart is in zicht en dus leggen de 1A-clubs de laatste hand aan hun voorbereiding. Westerlo nam het op tegen een gretig Beerschot, de Zuid-Afrikaan Lyle Foster zorgde al snel voor het openingsdoelpunt. Beerschot toonde veerkracht en ging in de minuten die volgden op en over Westerlo. Baeten en Vaca namen de doelpunten voor hun rekening. Nog voor rust zorgde Bernat alweer voor de 2-2. In de tweede helft kwam Beerschot met z'n tienen na een tweede gele kaart voor Alhassan. Westerlo kon niet profiteren en het was zelfs Vaca die de match uiteindelijk besliste: 2-3. . 5 goals en rood in Westerlo-Beerschot De competitiestart is in zicht en dus leggen de 1A-clubs de laatste hand aan hun voorbereiding. Westerlo nam het op tegen een gretig Beerschot, de Zuid-Afrikaan Lyle Foster zorgde al snel voor het openingsdoelpunt. Beerschot toonde veerkracht en ging in de minuten die volgden op en over Westerlo. Baeten en Vaca namen de doelpunten voor hun rekening. Nog voor rust zorgde Bernat alweer voor de 2-2. In de tweede helft kwam Beerschot met z'n tienen na een tweede gele kaart voor Alhassan. Westerlo kon niet profiteren en het was zelfs Vaca die de match uiteindelijk besliste: 2-3.



clock 14:48 14 uur 48.

clock 16-07-2022 16-07-2022.

clock 23:21 23 uur 21. Antwerp sluit voorbereiding af met zege in Match voor de Vrede. Antwerp heeft vrijdagavond zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een 2-1 thuiszege tegen Dinamo Kiev in de Match voor de Vrede. Nieuwkomer Vincent Janssen opende al vroeg de score na een knappe dribbel. Met de rust in zicht zorgde Viktor Tsygankov voor de gelijkmaker, twintig minuten voor affluiten zette Manuel Benson de 2-1 eindstand op het scorebord. The Great Old kan zo met vertrouwen toeleven naar de voorrondes van de Conference League. In de tweede kwalificatieronde nemen ze het donderdag op tegen het Kosovaarse Drita. Drie dagen later volgt op bezoek bij KV Mechelen de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. . Antwerp sluit voorbereiding af met zege in Match voor de Vrede Antwerp heeft vrijdagavond zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een 2-1 thuiszege tegen Dinamo Kiev in de Match voor de Vrede. Nieuwkomer Vincent Janssen opende al vroeg de score na een knappe dribbel. Met de rust in zicht zorgde Viktor Tsygankov voor de gelijkmaker, twintig minuten voor affluiten zette Manuel Benson de 2-1 eindstand op het scorebord. The Great Old kan zo met vertrouwen toeleven naar de voorrondes van de Conference League. In de tweede kwalificatieronde nemen ze het donderdag op tegen het Kosovaarse Drita. Drie dagen later volgt op bezoek bij KV Mechelen de eerste competitiewedstrijd van het seizoen.



clock 20:13 20 uur 13. Kortrijk wint spectaculaire oefenpot van Oostende. KV Oostende heeft in een spektakelrijke oefenpot tegen KV Kortrijk nipt de duimen moeten leggen. Het West-Vlaamse onderonsje leverde negen doelpunten op: 4-5. Halfweg hadden beide teams elk twee keer gescoord. David Henen bracht Kortrijk tot tweemaal toe op voorsprong, Albanese en Rocha maakten de achterstand telkens ongedaan. In de tweede helft klom KVK opnieuw op voorsprong, maar na enkele dolle minuten ging KVO opnieuw op en over de buren door toedoen van Kvasina en Berte. Dankzij twee late doelpunten graaide rood-wit in extremis alsnog de zege mee. . Kortrijk wint spectaculaire oefenpot van Oostende KV Oostende heeft in een spektakelrijke oefenpot tegen KV Kortrijk nipt de duimen moeten leggen. Het West-Vlaamse onderonsje leverde negen doelpunten op: 4-5.

Halfweg hadden beide teams elk twee keer gescoord. David Henen bracht Kortrijk tot tweemaal toe op voorsprong, Albanese en Rocha maakten de achterstand telkens ongedaan.

In de tweede helft klom KVK opnieuw op voorsprong, maar na enkele dolle minuten ging KVO opnieuw op en over de buren door toedoen van Kvasina en Berte. Dankzij twee late doelpunten graaide rood-wit in extremis alsnog de zege mee.

clock 20:12 20 uur 12.

clock 18:40 18 uur 40. Eupen tankt vertrouwen tegen Ajax. Eupen heeft vertrouwen opgedaan voor de start van het nieuwe seizoen. De Panda's speelden vrijdag in Amsterdam 1-1 gelijk in een oefenduel tegen Ajax. Smail Prevljak bracht de Oostkantonners na 50 minuten op voorsprong. Ajax, met nieuwe coach Alfred Schreuder, overgekomen van Club Brugge op de bank, kon pas in de slotfase gelijkmaken. Invaller Mohammed Kudus was de doelpuntenmaker van dienst. Bij de Amsterdammers maakten aanwinsten Steven Bergwijn en Owen Wijndal hun debuut. Eupen begint het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League volgende week zaterdag met een uitmatch bij Sporting Charleroi. In de weken nadien volgen al meteen confrontaties met Club Brugge (thuis), Racing Genk (uit) en Antwerp (thuis). . Eupen tankt vertrouwen tegen Ajax Eupen heeft vertrouwen opgedaan voor de start van het nieuwe seizoen. De Panda's speelden vrijdag in Amsterdam 1-1 gelijk in een oefenduel tegen Ajax. Smail Prevljak bracht de Oostkantonners na 50 minuten op voorsprong. Ajax, met nieuwe coach Alfred Schreuder, overgekomen van Club Brugge op de bank, kon pas in de slotfase gelijkmaken. Invaller Mohammed Kudus was de doelpuntenmaker van dienst. Bij de Amsterdammers maakten aanwinsten Steven Bergwijn en Owen Wijndal hun debuut. Eupen begint het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League volgende week zaterdag met een uitmatch bij Sporting Charleroi. In de weken nadien volgen al meteen confrontaties met Club Brugge (thuis), Racing Genk (uit) en Antwerp (thuis).



clock 18:39 18 uur 39.

clock 15-07-2022 15-07-2022.

clock 22:03 22 uur 03. Union speelt gelijk tegen topclub Sporting. Op stage in Portugal heeft Union 1-1 gelijkgespeeld tegen de Portugese topclub Sporting. Voor de Belgische vicekampioen scoorde nieuwkomer Ross Sykes in de tweede helft nadat hij voor rust een penalty had veroorzaakt, omgezet door Porro. Casper Nielsen, grof wild op de transfermarkt, kwam in actie na de rust. Voor Union is het na de 0-0 tegen moederclub Brighton de tweede succesvolle test tegen een tegenstander van formaat met het oog op de voorrondes van de Champions League. Opstelling Union: Pirard, Van der Heyden (Boone 75’), Sykes, Burgess (Kandouss 75’), Nieuwkoop (Nielsen 46’), Puertas (Lynen 46’), Lazare (Teuma 60’) Adingra (François 60’), Lapoussin (Dony 60’), Ayensa (Salah 75’), Vanzeir (Ziani 60’). . Union speelt gelijk tegen topclub Sporting Op stage in Portugal heeft Union 1-1 gelijkgespeeld tegen de Portugese topclub Sporting.

Voor de Belgische vicekampioen scoorde nieuwkomer Ross Sykes in de tweede helft nadat hij voor rust een penalty had veroorzaakt, omgezet door Porro.

Casper Nielsen, grof wild op de transfermarkt, kwam in actie na de rust.

Voor Union is het na de 0-0 tegen moederclub Brighton de tweede succesvolle test tegen een tegenstander van formaat met het oog op de voorrondes van de Champions League.

Opstelling Union: Pirard, Van der Heyden (Boone 75’), Sykes, Burgess (Kandouss 75’), Nieuwkoop (Nielsen 46’), Puertas (Lynen 46’), Lazare (Teuma 60’) Adingra (François 60’), Lapoussin (Dony 60’), Ayensa (Salah 75’), Vanzeir (Ziani 60’).

clock 22:01 22 uur 01.