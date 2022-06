Nick Kyrgios is racistische opmerkingen uit tribunes meer dan beu: "Mensen vinden dit blijkbaar normaal"

"Klein zwart schaap" en "Hou je bek en speel gewoon!", enkele verwijten die Nick Kyrgios gisteren in de partij tegen Andy Murray op de Stuttgart Open naar zijn hoofd geslingerd kreeg.

De Australiër - die bekend staat als een stevige beer die zich niet zomaar laat doen - kon het niet langer aanhoren en kroop na de wedstrijd in zijn pen op Instagram.

"Ik ben een mens en ik weet dat ik mijn emoties niet altijd onder controle heb", opent hij zijn betoog met een zelfkritische noot. "Lang kon het me niet schelen wat mensen over me zeiden. Maar iets wat ik nooit zal tolereren, is dat toeschouwers verbaal agressief zijn richting atleten."