Manon De Roey stijgt op slotdag van 47e naar 36e plek in de Scandinavian Mixed

20 uur 16. De Roey maakt sprongetje in slotronde. Met een slotronde van 71 slagen heeft Manon De Roey nog 11 plaatsen winst. Onze 30-jarige landgenote putte in haar ultieme ronde 4 birdies weg, maar moest ook 3 bogeys incasseren. Met een ronde van 1 onder par eindigde De Roey op een gedeelde 36e plaats. De overwinning ging naar Zweedse thuisspeelster Linn Grant, die met een 4e ronde van 64 slagen de concurrentie op een hoopje speelde. Met een totaalscore van 264 slagen, 24 onder par, deed Grant 9 slagen beter dan de Schot Marc Warren en de Zweed Henrik Stenson. .

Linn Grant is de 1e vrouwelijke winnaar in de DP World Tour

Linn Grant is de 1e vrouwelijke winnaar in de DP World Tour. 20 uur 15.

clock 20:16

20 uur 16. De Roey zakt weg. Manon De Roey heeft geen vervolg kunnen breien aan haar sterke openingsrondje in Zweden. De Roey had nochtans een bijna vlekkeloze scorekaart, met weliswaar 1 birdie maar ook 1 bogey. Een rondje par volstond niet om stand te houden in de top 10, ze zakt terug naar de 24e plaats, die haar wel de mogelijkheid geeft om door te spelen in het weekend. Bovenaan heeft de Australiër Jason Scrivener met een rondje van 64 slagen wat voorsprong genomen op de rest van het veld. In de achtervolgende groep vinden we met Carolina Melgrati en Linn Grant 2 vrouwen terug. .