Belgische beloften sluiten kwalificatiecampagne ongeslagen af na draw tegen Schotland

De hevige regenval veroorzaakte ook overlast op het kunstgras van Sint-Truiden. Met man en macht werd de grasmat speelklaar gemaakt voor de afsluiter van de kwalificatiecampagne van de Jonge Duivels.

Zonder onder meer Loïs Openda en Amadou Onana (in de kern van de Rode Duivels), maar onder het goedkeurend oog van bondscoach Roberto Martinez versierden de Belgen wel enkele kansen tegen Schotland, maar scoren lukte niet.

De beloften behaalden in hun eerste zeven kwalificatieduels 19 op 21 en waren zo voor het duel met Schotland al zeker van poulewinst in groep I en de bijhorende EK-kwalificatie. Dat EK vind volgend jaar plaats van 9 juni tot 2 juli in Georgië en Roemenië.