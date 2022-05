Dirk Gerlo over Coco Gauff, de volgende opponente van Elise Mertens: klaar voor de definitieve doorbraak?

Gemaakt voor de topsport en vroegrijp

Het stond in de sterren geschreven dat Coco Gauff het wel eens zou kunnen maken als tennisser. De genen dus. Vader Corey en moeder Candi beoefenden op hoog niveau – NCAA Division 1, de sterke Amerikaanse universitaire competitie is dat – basketbal, gymnastiek en atletiek.

Papa Corey zag zijn dochter dan wel graag basketbal spelen, ze deed dat ook even en leerde daar de beste ploegmaat te zijn voor zichzelf, maar de zussen Venus en Serena hadden een grotere impact dan papa Corey.

En dus stond Coco al op haar zesde op de tennisbaan. En meteen met succes. Coco won in de jeugdcategorieën zo ongeveer alle titels. Ze was amper tien jaar en twee maanden toen ze het Amerikaans kampioenschap voor 12-jarigen won, op gravel nota bene.

Pa en ma gaven toen al hun eigen carrières op om alles in het teken te plaatsen van dochter Coco. En die kreeg toen al de beste begeleiding want te gast in de academie van Patrick Mouratoglou, de coach van Serena Williams.

Mouratoglou herinnert zich de eerste ontmoeting: “Ik zag dat ze anders was. Sinds die eerste ontmoeting is ze niet gestopt met me te verbazen. Op haar 14e toonde ze al meer maturiteit dan speelsters die tien jaar ouder zijn.

Ze heeft zoveel innerlijke kracht, straalt zoveel zelfvertrouwen uit. En op haar 16e sprak ze al zo verstandig. Dat maak je zelden mee”.

Mouratoglou heeft het over een toespraak van Gauff in haar woonplaats Delray Beach over de dood van George Floyd. Gauff riep op tot meer verdraagzaamheid, minder racisme, wou dat kiezers gebruik maakten van hun stemrecht om verandering af te dwingen. Op twitter zei ze dat ze haar kanalen ging gebruiken om van de wereld een betere plaats te maken.