Net als Nafi Thiam doet ook Noor Vidts geen meerkamp meer voor het WK

Noor Vidts zei na haar wereldtitel in zaal in maart nog dat ze wél een zevenkamp wilde afwerken in aanloop naar het WK, maar daar is ze nu op teruggekomen.



Vidts heeft de afgelopen weken wat af te rekenen gehad met stijve hamstrings - zonder veel erg - en zit in de laatste rechte lijn van haar Master in de Bio-ingenieurswetenschappen.



"Na haar thesisverdediging op 1 en 2 juni zal ze nog wedstrijden afwerken in individuele disciplines, maar een zevenkamp staat er niet op de planning", aldus Oliva over de agenda van Vidts.



Eerder maakte Nafi Thiam al een gelijkaardige keuze bekend: ook zij werkt geen enkele zevenkamp af in aanloop naar het WK in juli en kiest voor individuele disciplines, te beginnen met de 100 meter horden zondag in Lokeren.



Het WK atletiek in Eugene loopt van 15 tot 24 juli. In augustus is er ook nog het EK atletiek in München.