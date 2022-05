Zulte Waregem legt zijn lot in handen van clubicoon Mbaye Leye

Sinds het ontslag van Francky Dury bij Zulte Waregem hadden assistenten Timmy Simons en Davy De fauw zijn taken overgenomen. Maar voor volgend seizoen kiest Essevee voor een andere jonge coach.

Mbaye Leye speelde in 3 verschillende periodes meer dan 200 matchen voor Zulte Waregem, waarin hij 89 keer wist te scoren.



Als trainer leerde hij het klappen van de zweep kennen in Luik, eerst als assistent van Michel Preud'homme en daarna als - niet altijd even gelukkige - hoofdcoach.

"Hij werd genoemd bij verschillende andere clubs uit de Jupiler Pro League, maar hij koos voor Zulte Waregem, waar hij een contract tekende voor onbepaalde duur", laat de club weten.