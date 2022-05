Celen en Hordies doen nog beter in wegrit: allebei goud op wereldbeker Para-cycling Elzach

Celen en Hordies waren vorige week in Oostende ook al succesvol: Hordies pakte met zijn handbike 2 keer goud (tijdrit, wegrit), Celen was aan onze kust goed voor twee keer zilver. Vandaag was hij wel de beste.



Celen legde op zijn driewieler 29,6 km af (4 ronden) met een gemiddelde snelheid van 32,81 km/u. Hij spurtte sneller dan de Amerikaan Dennis Connors, die op 2 seconden finishte. De Duitser Hans-Peter Durst pakte net als donderdag op 11 seconden brons.



Hordies moest donderdag nog zijn meerdere erkennen in de Italiaan Fabrizio Cornegliani, maar onze landgenoot draaide vandaag na 6 ronden (44,4 km) de rollen om. Hordies won met 5 seconden voorsprong op de Italiaan, de Fin Teppo Polvi was op 1'52" derde.