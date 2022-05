Seattle doorbreekt Mexicaanse overmacht in CONCACAF en wint de Champions League

De Concacaf Champions League is het kampioenenbal voor clubs uit Noord- en Midden Amerika. Na een reeks van 16 jaar waarin Mexicaanse ploegen de beker wonnen, doorbreekt Seattle nu de hegemonie.

In de heenmatch was het 2-2, in eigen huis zagen bijna 69.000 toeschouwers hoe de Sounders het afmaakten met een 3-0 zege. Onder meer Lodeiro (ex-Ajax) stond aan het kanon.

De laatste keer dat een ploeg uit de Verenigde Staten het toernooi won, was in 2000. Toen veroverde LA Galaxy de beker.