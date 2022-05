BEKIJK: Arnaud De Lie loopt hersenschudding (maar geen breuken) op bij zware crash in Duinkerke

De Vierdaagse van Duinkerke lijkt voor Arnaud De Lie al voorbij nog voor ze goed en wel begonnen is. De jonge Belg van Lotto-Soudal wou in de sprint van de eerste rit door een onooglijk gaatje kruipen, maar hij werd in de sandwich genomen en viel. Sam Welsford kwam als eerste over de finish, maar werd door de jury als schuldige van de val aangewezen en gedeclasseerd.