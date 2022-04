Geschiedenis herhaalt zich: Lianne Tan uitgeschakeld door Schotse op EK badminton

16:49

16 uur 49. Enkel Lianne Tan blijft over. Lianne Tan (BWF 36) heeft zich geplaatst voor de derde ronde op het Europees kampioenschap badminton in Madrid. Julien Carraggi (BWF 129) ging in zijn eerste wedstrijd onderuit. De 31-jarige Tan is het achtste reekshoofd en stond meteen in de tweede ronde. Ze zette daarin de Zwitserse Jenjira Stadelmann (BWF 89) opzij met 21-14 en 21-17. De wedstrijd duurde 35 minuten. Drievoudig olympiër Tan neemt het in de achtste finales op tegen de Bulgaarse Mariya Mitsova (BWF 88). Julien Carraggi moest evenmin aantreden in de eerste ronde, maar hij kon zijn openingswedstrijd dinsdag niet winnen. Het Franse zevende reekshoofd Thomas Rouxel (BWF 41) bleek met 21-11 en 21-12 te sterk. Na 29 minuten was het duel afgelopen. Maandag al verloor Maxime Moreels (BWF 117), de derde Belg op de tabel in Madrid, in de eerste ronde van de Tsjech Jan Louda (BWF 98). .