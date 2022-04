Vanmarcke over voorjaar vol kwaaltjes: "Beslissing om Roubaix niet meer te rijden was ook opluchting"

Sep Vanmarcke zat gisterenavond aan de tafel bij Ruben Van Gucht in Extra Time Koers. De renner van Israel-Premier Tech trok vroegtijdig de stekker uit zijn voorjaar door een opeenstapeling van pech en kwaaltjes. "Ik ben gemotiveerd om toch nog iets van mijn jaar te maken."

In Extra Time Koers werd er vooral teruggeblikt op Parijs-Roubaix en de Waalse Pijl. Maar Ruben Van Gucht wou het toch ook even over het voorjaar van zijn tafelgast Sep Vanmarcke hebben. Die heeft tot nu toe nog maar 13 koersdagen op de teller. Wat is er allemaal gebeurd? "Het was vrij dramatisch", vertelt Vanmarcke. Waarna hij begint aan een ongeziene opsomming van kwaaltjes. "In de winter heb ik heel lang last gehad van knieproblemen en daarnaast werd er ook ingebroken thuis, dat was ook een klap om te verwerken. Ik ben dan iets later begonnen aan het seizoen en net voor de Omloop kreeg ik bronchitis. Na een kort herstel ben ik dan op hoogtestage geweest." "Daar heb ik koorts gekregen, dus ben ik naar beneden gegaan om te blijven trainen. Toen ik thuiskwam kreeg ik buikgriep. Dan heb ik wel de E3, Gent-Wevelgem en Dwars Door Vlaanderen kunnen rijden. Maar ik zei toen tegen mijn verzorger dat ik goede benen had, maar dat mijn longen precies niet werkten."

Mijn lichaam was op. Ik kon niets meer verdragen. Sep Vanmarcke

"Daarna besliste de ploeg om de Ronde van Vlaanderen niet te rijden en die avond kreeg ik weer koorts. Dan heb ik mijn bloed laten onderzoeken en ontdekten we mycoplasma. Dat is een bacterie die zich op de longen zet. En met al die ziektes heb ik dus ook veel antibiotica moeten nemen."

"In nog een laatste poging om in Paijs-Roubaix goed te zijn, ben ik naar Spanje getrokken. En dan heb ik ook daar weer koorts gekregen. En dan heb ik samen met de ploeg beslist dat het niet meer ging. Mijn lichaam was op. Ik kon niets meer verdragen. Telkens ik een paar dagen ging trainen, kreeg ik koorts. Dus ik moest gaan rusten."

"Het was heel pijnlijk om die beslissing te nemen, maar ook een halve opluchting. Dit was het slechtste voorjaar uit mijn carrière. De motivatie is groot om nog iets goed van mijn jaar te maken nu."

"Het wordt moeilijk voor Vanmarcke om nog een grote klassieker te winnen"

Daarna kwam de vraag voor de analisten. Komt Vanmarcke ooit nog in de positie om een grote klassieker te winnen? José De Cauwer: "Ik hoop het want ik denk dat er niemand zo snel over de kasseien kan rijden." "Maar als ik eerlijk ben dan denk ik dat het heel moeilijk wordt. Ik zou zeggen: begin bij het begin. Begin met koersen, met het winnen van koersen, hoe klein die ook zijn. Je moet niet te veel rekenen en het puzzeltje eerst voor 100 procent laten kloppen voor je koersen gaat rijden. Dan mis je veel." "Een renner als Sep Vanmarcke kan ook koersen winnen aan 90 procent."