Sep Vanmarcke mist voor het eerst de Ronde van Vlaanderen: "Zoiets verwacht je niet"

Het is helaas voor Sep Vanmarcke (33) en zijn ploeg geen grap: Israel-Premier Tech stapelt de zieke renners op en past voor de Ronde van Vlaanderen. Een zoveelste opdoffer voor pechvogel Vanmarcke, die evenwel relativeert: "Ik ben gezond, maar ik heb niet de conditie die nodig is. Dat maakt het makkelijker om dit te aanvaarden."

Sep Vanmarcke miste de Omloop Het Nieuwsblad door ziekte. "Het voorjaar is nu echt begonnen", schreven grappenmakers eind februari over Vanmarcke, die geregeld achtervolgd wordt door pech. En dat is in 2022 weer het geval. Vanmarcke werd na het openingsweekend nog meermaals ziek. Net nu hij weer aan koersen kon denken, ligt zijn ploeg helemaal tegen het canvas. Israel-Premier Tech telt slechts 2 fitte renners in zijn voorjaarskern en start zondag niet. "Het is helaas geen grap", zucht Vanmarcke aan de telefoon. "Ik ben een van de fitte renners, of ik ben toch gezond. Ik ben zeker niet fit om op een normaal niveau mee te strijden." "Een ploeg moet met minimaal 5 renners starten. Woensdag (in Dwars door Vlaanderen reden ze met z'n drieën mee) was er nog een uitzondering aangezien 2 renners 's nachts ziek waren geworden, maar nu konden we geen vervangers vinden." "We zitten al een hele tijd in de problemen. We nemen onze voorzorgen, maar renner na renner werd ziek en er zijn ook weer twee coronagevallen. Het blijft zich dus verspreiden."

"Ik had woensdag nog een klopje gekregen voor mijn ambities"

"Zoiets verwacht je niet", zegt Sep Vanmarcke over de zeldzame beslissing om als ploeg een monument te laten schieten. "Al was ik gisterenmorgen al op de hoogte dat dit een optie was en ik begrijp het ook." "We zitten in de hoek waar de klappen vallen, maar ik blijf hoopvol door te zeggen dat dit het dieptepunt is. We moeten nu opstaan, werken en naar boven kijken." "Het kan alleen maar beter worden. Als we erin geloven, dan kunnen we een sterk jaar rijden. Maar het voorjaar is dramatisch."

Ik ben al veel uitgevallen, maar de Ronde van Vlaanderen had ik nog nooit gemist. Jammer! Sep Vanmarcke