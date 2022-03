Ploegmaats hekelen boegeroep voor Harry Maguire: "Dit was ronduit fout"

Het was een valse noot gisterenavond tijdens de vriendschappelijke interland tussen Engeland en Ivoorkust. Harry Maguire werd uitgejouwd door de Engelse fans toen zijn naam weerklonk in het stadium. De reden voor het incident zouden de recente prestaties van de verdediger zijn bij zijn club Manchester United.

Na de match lieten ploegmaats van Maguire hun ongenoegen blijken op Twitter. "Wat vanavond is gebeurd, is ronduit fout", aldus Jordan Henderson. "Maguire is al geweldig geweest voor Engeland. Zonder hem waren de voorbije twee toernooien onmogelijk geweest."

Ook Harry Kane was niet te spreken over het gedrag van de Engelse supporters: "Maguire verdient deze reacties echt niet. Hij geniet de volle steun van iedereen in de kleedkamer en dat zou ook zo moeten zijn bij de fans."

Engeland won gisterenavond uitendelijk makkelijk van Ivoorkust met 3-0.