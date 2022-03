Goed nieuws voor Kyrie Irving: New Yorkse burgemeester versoepelt coronamaatregelen

Kyrie Irving miste dit seizoen al heel wat wedstrijden omdat hij niet gevaccineerd is. Sinds enkele weken komt de spelverdeler wel in actie bij uitwedstrijden, maar in de staat New York - en ook in bijvoorbeeld Toronto - mocht hij door de strenge coronamaatregelen niet spelen.



Daar komt nu verandering in, want de New Yorkse burgemeester Eric Adams heeft bekendgemaakt dat er een uitzondering gemaakt zal worden voor professionele atleten. Dat betekent dat de Brooklyn Nets vanaf nu Kyrie Irving ook zullen kunnen inzetten bij thuiswedstrijden.



Irving speelde dit seizoen al 20 matchen. Daarin was hij gemiddeld goed voor 28,5 punten, 4,6 rebounds en 5,5 assists. De versoepelingen komen op het goed moment voor Irving en Brooklyn, want de play-offs in de NBA komen er weldra aan.