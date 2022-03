Wim De Coninck looft de prestaties van Davy Roef in Extra Time: "Hij is een beetje de talisman van Gent"

Even terugspoelen naar Club Brugge-Gent op 6 februari. Sinan Bolat had last van transferitis, dus moest Davy Roef plots opdraven. Een onverwachte keuze van Hein Vanhaezebrouck, maar wel een die goed uitpakte.

"Hij is een beetje de talisman van Gent aan het worden", meent Wim De Coninck. "Hij kwam er op een rare manier in, maar doet het goed."

"Waar het me vooral om gaat: zijn reddingen zijn niet wereldschokkend, maar er waren telkens Anderlecht-spelers in de buurt en hij duwde de bal elke keer ver weg. En elke keer ook naar iemand van zijn ploeg."

Zie je daar iets bewust in?", vraagt Filip Joos zich af. "Ik snap dat je ver duwt, maar gericht naar een ploegmaat, lijkt me sterk." Ook Imke Courtois is niet overtuigd. "Dat vind ik toch ook raar."

"Dat kan ik me niet voorstellen", pikt Peter Vandenbempt in. "Die ballen komen echt hard. Ik wil wel zeggen dat zijn reddingen vrij eenvoudig leken. Maar dat komt omdat hij altijd uitstekend gepositioneerd stond. Hij deed het eenvoudig lijken."