Peter Vandenbempt: "Anderlecht heeft eventuele PO I-ticket niet gisteren verloren"

Antwerp en AA Gent hebben nu de beste kaarten, maar er is nog niks beslist.



Club Brugge is net op tijd daar wanneer de play-offs beginnen.

De nervositeit bij leider leider Union was opvallend.

"Pijnlijk verlies voor Anderlecht"

Wat een contrast met een week geleden, toen het Astridpark op de banken stond na die overwinning tegen Antwerp, al wisten we toen al dat het geluk broos was en dat verliezen in Gent verboden was. Als je dan op de manier verliest waarop Anderlecht dat gisteren gedaan heeft, is dat heel erg pijnlijk.



Het was gek om te zien hoe een wedstrijd waarin voor de rust zo slecht gevoetbald werd, beslist werd door een geweldige goal, met ook een geweldige assist van Sven Kums.



Anderlecht had op dat ene moment na altijd de controle over AA Gent. Na de rust was het ook een periode nadrukkelijk baas en Gent begon de belasting van de voorbije weken te voelen. Anderlecht had genoeg kansen om simpel te winnen.



Onderweg heeft Anderlecht door veel te lang kwetsbaar en instabiel te zijn zichzelf in een positie gevoetbald waarin elke fout fataal kan zijn. Peter Vandenbempt

Doelman Roef speelde best een sterke wedstrijd, maar hoefde nu ook geen mirakels te verrichten. Een paar keer was het gewoon falen in de afwerking, zoals Hoedt en eigenlijk ook Refaelov. Op een sleutelmoment als gisteren mocht het ook best wel wat meer zijn van dat grote talent Zirkzee. Dat viel me toch tegen.



Gent was gisteren de fortuinlijke winnaar, maar heeft het voorbije seizoen zelf ook vaak genoeg aan de andere kant gestaan, waar het zichzelf niet beloond heeft in wedstrijden die het altijd moest winnen. Nu zat het een keer mee, dat mag natuurlijk ook.



Anderlecht heeft zijn eventuele PO I-ticket natuurlijk niet gisteren verloren, wel bij enkele van die gelijke spelen die volstrekt overbodig waren, zoals bijvoorbeeld tegen Standard, Kortrijk of Oostende. Onderweg heeft paars-wit door veel te lang kwetsbaar en instabiel te zijn zichzelf in een positie gevoetbald waarin elke fout fataal kan zijn, net als vorig seizoen.

"Top 4 nog niet beslist, maar Antwerp en Gent hebben beste kaarten"

Ik zou er nog niet te makkelijk van uitgaan dat de top 4 nu vastligt, op voorwaarde natuurlijk dat Anderlecht na de interlandbreak nog 2 keer wint. Cercle Brugge zal nog een stevige tegenstander zijn voor AA Gent en Antwerp.



Cercle verloor dit weekend wel met 5-0 van Charleroi, maar dat was toch een beetje door omstandigheden. Het heeft een heel sterke terugronde gespeeld en doet nog volop meer voor Play-off II. Cercle heeft bovendien al gewonnen van Club Brugge en Anderlecht, dat was indrukwekkend.



OH Leuven, die andere tegenstander voor Antwerp en Gent, heeft het dit seizoen verprutst tegen zowat alle staartploegen, maar is thuis vaak heel competitief gebleken tegen de topclubs. In die laatste thuismatch van het seizoen over 2 weken mag er van OHL nog wel wat verwacht worden.



AA Gent zit natuurlijk wel in de flow. Zeven overwinningen op een rij, dat is niet niks. Het heeft nu ook twee weken om de batterijen op te laden en fris te zijn. Antwerp heeft pas helemaal op het einde van de wedstrijd tegen Zulte Waregem het verschil kunnen maken, maar was wel heel goed. Het had eigenlijk 5-1 moeten zijn.



Niet is al beslist, maar Antwerp en Gent hebben natuurlijk wel de beste kaarten, dat is duidelijk.

AA Gent zit in de flow. Zeven overwinningen op rij, dat is niet niks. Peter Vandenbempt

"Stijgende lijn bij Club Brugge"

Van Club Brugge-Racing Genk hoeven we enkel de uitslag te onthouden, want voor de rest was het een matige pot voetbal. Genk was - misschien door die verrassende veldbezetting - niet minder dan Club, tot aan de uitsluiting van Sadick. Als Genk zijn moment gepakt had, had het ook anders kunnen lopen.



Club Brugge kan natuurlijk altijd wel rekenen op de klasse van De Ketelaere en er was ook opnieuw een opvallende rol voor Adamyan, een geslaagde tussentijdse aanwinst. Hij is natuurlijk belangrijk met zijn doelpunt, maar bij de andere goals ook met zijn werkkracht en zijn diepgang.



Adamyan is zo waardevol dat hij de speler die zichzelf de beste van het land vindt - Noa Lang - op de bank houdt. Dat is misschien een opmerkelijke, maar voorlopig wel zeer terechte keuze van coach Schreuder.

Club Brugge is net op tijd daar wanneer de play-offs beginnen. Peter Vandenbempt

Die dubbele kater tegen AA Gent is wel aangekomen bij Club Brugge, maar intussen is het in alle stilte wel bezig aan een sterke reeks met 6 overwinningen, zonder dat het daarbij al zijn beste niveau haalt.



Het waren ook niet de zwaargewichten uit de competitie waartegen Club gevoetbald heeft en soms zat het ook wel mee, maar er zit toch ook een stijgende lijn in. Club heeft in die 6 wedstrijden ook 20 keer gescoord, dat is ook bepaald niet mis.



Nu volgen nog Beerschot, op een leeg Kiel, en KV Mechelen. Dan kan het 6 op 6 zijn en dan is Club Brugge net op tijd daar wanneer de play-offs beginnen.

"Nerveus Union"

Anderhalve maand geleden had Union nog een voorsprong van 12 punten op Club Brugge, nu zijn er dat nog 5. Union heeft nu verrassend 3 keer op een rij thuis niet gewonnen. Tegen - met alle respect - kleine tegenstanders als STVV, Eupen en Oostende pakte Union 2 op 9 en maakte het ook maar 3 doelpunten.



Union was tegen Oostende één helft heel zwak, dat vind ik toch vreemd in een wedstrijd waarvan je weet dat je moet winnen om de kloof met Club Brugge te behouden.



Oostende deed het best wel oké, maar na de rust had Union er gewoon 4 moeten maken. Ze waren overrompelend sterk en hadden zoveel kansen, maar missers en ook een beetje pech stonden een overwinning in de weg.

Ik denk dat ze bij Union die titel toch wat harder ambiëren dan ze naar buiten toe vertellen. Peter Vandenbempt

Zo is de voorsprong op Club Brugge nog 5 punten, dat worden er straks in de play-offs nog 2 na de halvering van de punten. Dat is niets meer.



Het viel me ook op hoe nerveus ze bij Union de hele 2e helft waren, trainer Mazzu op kop. De ref werd na afloop belaagd door Mazzu en de spelers, zonder reden overigens, als je het mij vraagt.



Dan denk ik dat ze binnenin die titel toch wat harder ambiëren dan ze naar buiten toe vertellen en dat het een enorme teleurstelling zou zijn wanneer het sprookje finaal niet geschreven wordt. En dat is ook goed. Hoe het ook afloopt: Union zal sowieso een verdiende staande ovatie krijgen.