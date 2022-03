Na snelle uitschakeling Indian Wells, herpakt David Goffin zich (met moeite) in Phoenix

Afgelopen weekend verloor david Goffin in de eerste ronde van het toernooi van Indian Wells in 3 sets van de Australiër Jordan Thompson, de nummer 78 van de wereld.

Niet zo ver van Indian Wells in Phoenix greep hij de kans om zich een beetje te herpakken.

In de eerste set leek de uitschakeling van een paar dagen eerder nog in het hoofd van Goffin te zitten. Hij verloor met 1-6.

Toen draaide Goffin de knop om en won met 6-3 en 6-3 in set twee en drie. In totaal duurde de wedstrijd 1 uur en 29 minuten. De Amerikaan Christopher Eubanks (ATP-157), die de Fransman Gilles Simon (ATP-139) met 6-4 en 7-5 uitschakelde, is de volgende tegenstander voor Goffin.